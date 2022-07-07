“عائلة شغف” في الطفيلة.. برامج تدريبية وإنجازات من الشباب إلى الشباب

رشا كناكرية



عمان- الإيمان بالشباب وبالطاقات الكبيرة التي يمتلكها وحبه للتعلم والإنجاز، كان الدافع الأول لإطلاق مبادرة “عائلة شغف”، خصوصا في ظل غياب فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة.

“عائلة شغف” مبادرة تطوعية شبابية ولدت في محافظة الطفيلة على يد شبابها الحالم الذي أراد أن يصنع لنفسه ولغيره من شباب الجنوب فرصة، لينجح ويضع بصمة له في المجتمع؛ إذ تم حتى الآن توفير 430 دورة تدريبية بأكثر من 5500 متدرب و52 ألف ساعة تطوعية، وهذه محصلة عمل 5 سنوات.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز الطاقات الشبابية وتنمية المهارات الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال برامج تدريبية وحوارية تساعد على صقل قدراتهم، وتفعيل دورهم في المجتمع والارتقاء بفكر الشباب الأردني، فهي مبادرة تطوعية من الشباب إلى الشباب.

بزغت الفكرة من 3 طلاب من جامعة الطفيلة التقنية، الذين بحثوا عن طريق لكسر روتين الطالب الجامعي القائم على الذهاب والعودة للجامعة فقط، فهم يدركون أن محافظات الجنوب لا تمتلك الفرص نفسها المتواجدة في العاصمة عمان.

وعليه، كان الخيار بالتوجه للورشات المنهجية التي تضم دورات العزف والرسم والتصوير الفوتوغرافي واللغات التي كانت تقدم من طلاب الجامعة أنفسهم في ذلك الوقت، فمن يمتلك مهارة أو يتقن لغة جديدة يشاركها ويعلمها لغيره من الطلاب، ليضيف بدوره قيمة للمجتمع.

وفي حديث خاص لـ”الغد” مع مسؤولة مبادرة “عائلة شغف” أسيل الجرادين (25 عاما)، قالت عن بداية تأسيس المبادرة “لم نمتلك في ذلك الوقت القدرة على إحضار مدربين مختصين، فقد كان للبعد الجغرافي عن العاصمة أثره، لذلك عملنا على مساندة أنفسنا مستخدمين المتاح من الموارد والمعرفة”.

وتابعت “كانت بداية العمل الفعلي قبل سنة ونصف من جائحة كورونا التي كان لها أثرها الكبير، ولكن كان إيجاييا على المبادرة، فمع صعوبة عقد الدورات وجاهيا كان الانتقال الى العالم الافتراضي، والبدء في الدورات الإلكترونية هو الخيار المناسب من خلال تقنية الاتصال المرئي والمسموع، مستخدمين تطبيقي zoom وGoogle meet”.

وأوضحت الجرادين، أنهم سعوا لتوثيق عملهم خوفاً من أن يذهب في مهب الريح في المستقبل، لذلك كان القرار بتوقيع اتفاقية مع “نحن”، وهي منصة إلكترونية تشجع العمل التطوعي، وهذا أسهم في وجود أرقام توثق جميع إنجازاتهم، مبينة أن عملها كسفيرة وقائدة لفريق جامعة الطفيلة التقنية مع منصة “نحن” هو الفارق الذي ساعدها على معرفة المنصة لاجتهادهم وعملهم، لذلك عرضوا عليهم الانضمام لهم في تلك الفترة.

وبذلك أصبحت مبادرة “عائلة شغف” تابعة لمنصة “نحن” التطوعية التابعة لمؤسسة ولي العهد، وتضم اليوم فريقا تطوعيا شبابيا يتكون من 22 شابا وفتاة من مختلف محافظات المملكة.

وبدأت أول دورة إلكترونية “اونلاين” بحضور 12 شخصا فقط، ولكن حالياً خلال ساعة واحدة يصل عدد المسجلين إلى 100 شخص وأكثر، وهذا يدل على نجاحهم في العالم الافتراضي، وفق تقدير الجرادين.

العمل بداية كان يقتصر على محافظة الطفيلة، ثم توسع للكرك وجاهياً، ولكن في وقت كورونا تم الوصول لـ17 دولة في العالم من خلال تقديم دورات إلكترونية “اونلاين”، مما أسهم في مشاركة متطوعين من دول أخرى.

وقد أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر وإيصال إعلان الدورة التدربية لأكبر عدد ممكن من الشباب، وكان الاستقطاب من مختلف الدول، وهذا أسهم في تيسير الوصول، ونشر الفائدة، وبذلك استثمرت مبادرة “عائلة شغف” جائحة “كورونا” وحولت التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها.

اجتهاد “عائلة شغف” وعملهم المتقن والمتميز وضع لهم علامة فارقة في خريطة المبادرات التطوعية، فقد حظيت المبادرة بـ3 لقاءات ملكية بدعوة من سمو ولي العهد؛ أولها للحديث عن إنجازات المبادرة، ضمن عدد من المبادرات الفعالة في المجتمع الأردني، وتلقوا دعوة أخرى للحديث عن القيادات الشبابية، إضافة إلى قصص نجاح المبادرات الموجودة على منصة “نحن”.

وفي يوم التطوع العالمي 5/12/2021، تم تكريم مبادرة “عائلة شغف” كثاني أعلى ساعات تطوعية للمبادرات على مستوى المملكة.

وأضافت الجرادين، أن ما يميز مبادرة “عائلة شغف” عن غيرها من المبادرات هو تنوع المحتوى، فهي تعمل على الثقافة والتكنولوجيا، وتساند ذوي الاعاقة، إضافة الى الفنون واللغات والصحة والتعليم، وذلك لتشمل جميع المواضيع والجوانب.

ومن جهة أخرى، تم إنشاء 6 أندية إلكترونية “اونلاين” تستقطب جميع المتطوعين من محافظات المملكة، تنوعت بين الثقافة والفنون واللغات، وأهمها نادي الأبطال التوعوي القائم على تقديم التوعية وعرض قصص النجاح لأشخاص من ذوي الاعاقة، إضافة الى توفير دورات خاصة لهم على يد مدربين مختصين.

والمبادرة تستقطب المتدربين من الفئات العمرية كافة، والأكثر تواجدا هم فئة الشباب من الخرجين وطلاب الجامعات، إذ تمتلك المبادرة سفراء في أغلب المحافظات.

ومن أبرز التحديات التي تواجه المبادرة، عدم وجود دعم مادي، وفق الجرادين، مستذكرة البدايات “أثناء الدورات الوجاهية تسلل اليأس الى داخل الفريق، في ظل غياب الدعم المادي”.

وتابعت “ولكننا تابعنا عملنا ولم نجعل أي شيء يقف حاجزا أمامنا”، ولكن لحسن الحظ الدورات الإلكترونية خففت الكثير من الأعباء المادية، فكل ما يحتاج المتدرب هو الكمبيوتر المحمول والانترنت وهذا متوفر.

الدورات الوجاهية تواجه عائق التكلفة المادية لحجز مكان للتدريب والمبالغ التي يتلقاها المدربون وغيرها من الأمور، لذلك تم التقديم لأكثر من فرصة للحصول على الدعم المادي وللآن بانتظار الإجابة، وفق الجرادين.

وتشير الجرادين إلى أن المبادرة تعمل الآن على برنامجين؛ الأول هو صناعة رواد المحتوى العربي وقائم على إعطاء تدريب لصناعة المحتوى لمختلف المواضيع كالطب والإعلام والصحافة والأدب، ومدة البرنامج 3 أشهر وبنهايته سيتم التواصل مع جهات ومنصات عدة ليكون المتدربون قادرين على تطبيق ما تعلموا. والآخر برنامج سيتم إطلاقه الشهر المقبل، وهو عبارة عن برنامج إعلامي يرتبط بالبودكاست والتعليق الصوتي والإعلام بشكل عام.

وعقدت المبادرة اتفاقيات تعاونية مع عدد من الشركات في الأردن منها، شركة “شاي” للذكاء الاصطناعي، ومنصة “ملهم” وهي أحد مشاريع “موضوع كوم”، ومع شركة “صافي” ومشروع “كن مبدع”، وخلال الأشهر المقبلة ستوقع المبادرة اتفاقيات مع جهات قطرية وأخرى في سلطنة عُمان والسعودية.

وعن اختيارهم لهذا الاسم بالذات، قالت الجرادين “العائلة هي السند.. فالشخص مهما تعرف على أناس في حياته تبقى العائلة هي الأساس والدعم الأول للاستمرار في الشغف وهذا ما جمعنا إلى جانب حبنا للعمل وامتلاك الطموح والرغبة، لذلك نحاول قدر الإمكان أن نطبق الاسم وأن نكون عائلة بأنفسنا ونراعي ظروف بعضنا بعضا والأهم ألا يكون هنالك إهمال بالعمل”.

وفي الوقت الحاضر، يسعى فريق المبادرة للاستمرار بعقد الدورات التدريبية والتوسع أكثر، إضافة إلى إشراك المزيد من الشباب في العمل التطوعي، لزيادة خبراتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم في ظل التغيرات الطارئة، وسيتم العودة تدريجيا للوجاهي، ولكن دون إنهاء الدورات الالكترونية، فقد كانت السبب في كسر الحاجز والوصول لجمهور أكبر، وحقق لهم الكثير من الإنجازات.