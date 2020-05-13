“عائلة عزت”.. تفوق تحكيمي وتميز فني واعتلاء القمم بالتايكواندو

خالد المنيزل

عمان – للعائلات الرياضية في مجال التايكواندو تاريخ حافل، مليء بالإنجازات التي صنعها الأبناء والأباء، في مختلف الميادين والبطولات العالمية والآسيوية والعربية، حتى أصبح الأردن من الدول التي يشار اليها بالبنان في المنافسات العالمية، ووصل العديد منهم الى مراكز القيادة في الاتحاد الدولي ولجانه.

وتاريخنا الأردني حافل بأسماء العائلات الرياضية التي قدمت للعبة الكثير، وما تزال تسلم الراية من جيل الى جيل، ونجحت في تربية اولادها وتوجيههم التوجيه السليم، وجعلت منهم نجوما تألقوا في مختلف الميادين، ويفتخر بهم القريب والبعيد، وكي لا ننسى إنجازات هذه العائلات كان لزاما علينا أن نسلط الضوء عليها.

عائلة عزت.. تميز وإبداع

يعتبر أحمد عزت من قاد أفراد العائلة إلى ممارسة اللعبة، بعد ان أسس مركز النشامى في الياسمين، وأكاديمية المملكة في الرابية، وتضم عائلة أحمد عزت كلا من ليث وورد اللذين واصلا مشوارهما بنجاح كبير، بينما نالت كل من أسيل ودينا الحزام الأسود، والتحقت بالعائلة نانسي أبو بدر زوجة ليث.

ويحمل أحمد عزت عثمان الحزام الأسود 8 دان، ويعتبر من الشخصيات الناجحة في مجال التايكواندو، وتميز في كافة المواقع التي تسلمها، وعندما تسمي حكام رياضة التايكواندو، فإن أول من يتبادر إلى ذهنك هذا الحكم المميز، الذي اتصف على مدار مسيرته التحكيمية بالإبداع والتفوق، لما يتمتع به من خبرة فائقة وقدرة عالية على قيادة أصعب المواجهات بتوازن وهدوء.

رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد التايكواندو، خلال الفترة من 2005-2009، الحكم الدولي احمد عزت، يسجل له بأنه أول حكم أردني أولمبي رسمي شارك في إدارة نزالات أولمبياد 2004.

ويقول عزت: بدايتي مع التايكواندو كانت العام 1979، حينما دعاني صديق أخي ولاعب المنتخب الوطني السابق خالد كاتبي، إلى ممارسة هذه الرياضة وبدأت مشواري في الأكاديمية الأردنية، الى جانب العديد من نجوم اللعبة أمثال سامر كمال وخليل عقيل وعماد سرداح وناصر وزياد الضمور.

وواصلت التدريب ومن ثم حصلت على الحزام الأسود 2 دان العام 1986، وفي العام 1990 التحقت بصفوف المنتخب الوطني حتى العام 2002، وأخذت بنصيحة الأستاذ مخلد العساف، الذي شجعني كثيرا على دخول عالم التدريب والتحكيم، وواصلت المشور في هذا المجال أبحث عن كل ما هو جديد، وحصلت على المركز الاول في أكثر من دورة تحكيمية دولية.

ويضيف: حصلت على دورة مدربين دوليين من الاتحاد الدولي العام 2002، وحكم درجة أولى من الاتحاد الدولي 2009، وحكم دولي بومسي من الاتحاد الدولي العام 2008.

بدوره يحمل ليث أحمد عزت الحزام الأسود 5 دان، ولعب للمنتخب الوطني خلال الفترة من 2007-2016، وتسلم خلالها دور القيادة في المنتخب الوطني للناشئين والمنتخب الأولمبي، ونال ذهبية غرب آسيا للناشئين في عمان، وجائزة أفضل لاعب في البطولة العام 2009، ونال ذهبية الفرق في اللقاء الآسيوي الأوروبي، وذهبية بطولة الحسن 3 سنوات متتالية، وفضية البطولة العربية بالاسكندرية للناشئين، برونزية الأولمبياد التجريبي للناشئين في كوريا، وفضية الاسكندريات للرجال، وذهبية البحرين وجائزة أفضل لاعب.

وقاد ليث تدريب المنتخب الأولمبي والناشئين عامي 2017- 2018، وحقق المركز الأول في بطولة فلسطين الدولية، ونال فيها جائزة أفضل مدرب، وشارك في قيادة المنتخب لنيل لقب بطولة الفجيرة، وشارك مدربا للمنتخب في بطولات كرواتيا واليونان وتركيا ومصر.

وشارك في تدريب المنتخب الوطني للرجال وحقق انجازات لافتة في دورة الألعاب الآسيوية العام 2018، والمركز الأول في بطولة الحسن، وشارك في قيادة لاعبي المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى في موسكو ونال فضية وبرونزية، والتحق بعد ذلك في سلك التحكيم العام 2019، ونال المركز الأول في دورة التحكيم الدولية في تونس.

أما ورد عزت، فيحمل الحزام الأسود 4 دان، وأثبت هذا اللاعب انه من طراز فريد وقدم مستويات مميزة منذ الصغر، ولعب للمنتخب الوطني للأشبال والبومسي العام 2016، وواصل تألقه مع المنتخب الوطني للناشئين حتى العام الماضي، وأنضم لمنتخب الرجال مع بداية العام الحالي، وعمره لا يتجاوز الـ 16 ربيعا حاليا.

ونال ورد ذهبية الفحيرة للإشبال 2015، وفضية آسيا للاشبال 2017، وذهبيات بطولات الحسن ولبنان وفلسطين العام 2018، وفضية الحسن 2019، وذهبية الحسن 2020.

بدورها تحمل نانسي أبو بدر: الحزام الأسود 4 دان، وهي زوجة ليث عزت، ولعبت للمنتخب الوطني للناشئات والنسوي، خلال الفترة من العام 2010-2014، ونالت ذهبية الدورة العربية للسيدات في قطر 2011، وذهبية الحسن الدولية 2010، وبرونزية كوريا الجنوبية 2012، وذهبية البطولة العربية للناشئات 2012، وفضية غرب آسيا للناشئات بنفس العام.