عائلة لبنانية تشكر الملك على تكفله بمعالجة ابنتها

بيروت – قدّم وفد من عائلة الكسار اللبنانية، الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على المبادرة الإنسانية الطيبة بالتكفل بمعالجة الطفلة سهيلة الكسار التي أصيبت برصاصة طائشة أمام منزلها في بلدة ببنين العكارية شمالي لبنان، وتم نقلها إلى الأردن لاستكمال علاجها نظراً لوضعها الحرج.

والتقى الوفد، الذي ضم رئيس بلدية ببنين- العبدة، كفاح الكسار، ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، زاهر الكسار، وجد الطفلة ووجهاء العائلة، اليوم الثلاثاء، السفير الأردني في بيروت، وليد الحديد في مبنى السفارة، وسلموه خطاب شكر إلى جلالة الملك، سائلين المولى أن “يديم الأردن بعطاءاته وخيره للعالم العربي والإسلامي”.

وكان جلالة الملك وجّه في السادس عشر من الشهر الحالي بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء الطفلة اللبنانية سهيلة.