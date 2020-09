عائلة وليامس: هذا الوقت المناسب لنا للابتعاد عن هذه الرياضة

لندن – أعلنت عائلة وليامس انها ستقطع علاقتها بالفريق الذي يحمل اسمها والمشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى المقرر اقامته الأحد على حلبة مونزا.

وكشفت كلير وليامس ابنة فرانك مؤسس الفريق، أنها ستترك منصبها كنائب لمدير الفريق بعد بيعه لشركة استثمارية أميركية، وبيع فريق وليامس الفائز بـ 16 لقبا في بطولة العالم (7 القاب للسائقين و9 للصانعين)، الشهر الماضي إلى شركة “دوريلتون كابيتال”.

وانتهت حقبة استمرت لـ43 عاما للفريق الذي أسسه فرانك وليامس وباتريك هيد عام 1977، غير ان اخفاقاته المتتالية وعدم حصوله على لقب البطولة منذ عام 1997 مع الكندي جاك فيلنوف، اجبر اصحابه البحث عن استثمارات جديدة بعد اعلان مجموعة “وليامس غران بري هولدينغز” خسارة معدَّلة قدرها 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار اميركي) في نهاية عام 2019.

Full story as the Williams family confirm the end of their involvement with the team founded by Sir Frank Williams, following this weekend's Italian Grand Prix ⬇️#F1 @WilliamsRacing https://t.co/2PTKexSWUu

— Formula 1 (@F1) September 3, 2020