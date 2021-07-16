عادات غذائية.. بين الخطأ والصواب

عمان- هل تحتاجون إلى تحسين عاداتكم الغذائية؟ تجيب خبيرة التغذية، رزان شويحات، عن أهم تساؤلاتكم، كما تقدم إليكم النصائح الغذائية التي تحتاجون إليها.

أضع اللحوم على الطاولة في المطبخ حتى أُذيب الثلج عنها. أخبرتني صديقة لي أن هذه الطريقة غير آمنة وقالت إنه من الأُفضل أن أضع اللحوم في الثلاجة حتى يذوب الثلج. ما مدى صحة كلامها؟

إزالة الثلج من خلال ترك اللحوم خارجًا هو تصرف غير آمن حتى لو لم يحصل أي ضرر إلى الآن. عندما نجمد الطعام، لا تموت الكائنات المجهرية (البكتيريا)، وإنما يتوقف نشاطها حتى يظل الطعام صالحًا لفترة أطول. لكن فور إخراجكم الطعام من مجمد الثلاجة، تبدأ تلك الكائنات بالنمو مجددًا كما تشكل درجة حرارة الغرفة ظرفًا ملائمًا لنمو البكتيريا. إليكم أفضل الطرق وأكثرها أمانًا لإذابة الطعام المجمّد:

إزالة الثلج من خلال ترك اللحوم خارجًا هو تصرف غير آمن حتى لو لم يحصل أي ضرر إلى الآن. عندما نجمد الطعام، لا تموت الكائنات المجهرية (البكتيريا)، وإنما يتوقف نشاطها حتى يظل الطعام صالحًا لفترة أطول. لكن فور إخراجكم الطعام من مجمد الثلاجة، تبدأ تلك الكائنات بالنمو مجددًا كما تشكل درجة حرارة الغرفة ظرفًا ملائمًا لنمو البكتيريا. إليكم أفضل الطرق وأكثرها أمانًا لإذابة الطعام المجمّد: طبخ اللحوم مباشرة: أسرع طريقة لتذويب الثلج عن اللحوم هي طبخها مباشرة.

وضع اللحوم في الثلاجة: تعد هذه الطريقة الأكثر أمانًا إلا أنها الأبطأ. يمكنكم وضع اللحوم في الثلاجة طوال الليل أو لمدة يوم كامل إذا كنتم ستطبخون دجاجة كاملة أو قطعة كبيرة من اللحم. يمكنكم حفظ اللحوم المذابة في الثلاجة لمدة يوم أو اثنين دون طبخها.

التسخين في الميكروويف: قد تكون هذه الطريقة أسرع من غيرها، إلا أنه من الممكن أن تذوب بعض الأجزاء قبل الأخرى.

النقع في الماء: تعد هذه الطريقة أسرع من وضع اللحوم في الثلاجة، إلا أن الثلاجة أكثر أمانًا. يجب توخي الحذر عند نقع الطعام المجمد؛ حيث نبقيه في كيس ونغمره في الماء كاملًا ونغير الماء كل 30 دقيقة.

أعلم أن الزبدة لا تعد خيارًا صحيًّا؛ فهي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، لكن ماذا عن استخدامها كدهن في الطبيخ في حال كانت مصنوعة من الزيوت النباتية؟

تعد كل من الزبدة الحيوانية والسمنة خيارين غير صحيين بسبب الدهون الحيوانية المشبعة التي تسبب التجلط في شراييننا. أما الزبدة النباتية والمرجرين، فهما من الزيوت النباتية (سوائل مصنعة كيميائيًا بحيث تصبح صلبة في درجة حرارة الغرفة)، إلا أنها تحتوي أيضًا على الكولسترول والدهون المشبعة. قد ينتج دهون متحولة أثناء عملية تحويل الدهون النباتية إلى دهون صلبة وهذه تعد أكثر خطورة من الدهون المشبعة.

نحرص على شرائنا المنتوجات التي لا تحتوي على الدهون المتحولة أو التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون المشبعة حتى نتجنب خطورة الإصابة في الأمراض القلبية الوعائية.

كما تعد كل من صلصة التفاح وزيت الكانولا بديلين صحيين لإضافة الدهن عند الخَبز.

مجلة “نكهات عائلية”