عادات غير صحية لها تأثير سلبي على الدماغ

عمان- لا بد وأن الكثيرين يقومون بعادات غير صحية، لكن بعض هذه العادات قد يكون لها تأثير سلبي على الدماغ. على سبيل المثال، يعد الحرمان من النوم أحد أسباب الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر. لذلك، فمن الأفضل الحصول على النوم بشكل منتظم. فإن كنت تجد مشكلة في ذلك، فتجنب الكافيين والأجهزة الإلكترونية في ساعات المساء وابدأ نظاما مهدئا قبل النوم. وهذا بحسب موقع WebMD الذي أضاف النصائح الآتية لتجنب التأثير على الدماغ بشكل سلبي:

لا تبق وحدك لأوقات طويلة

لا بد وأن تكون اجتماعيا، ولا يكفي ما لك من أصدقاء على الفيسبوك. فما يوضع بعين الاعتبار هم الأصدقاء الذين تتواصل معهم بشكل واقعي. فالأشخاص الذين لديهم حتى عدد قليل من الأصدقاء الواقعيين يكونون أسعد وأكثر إنتاجية. كما أن احتمالية إصابتهم بالتراجع العقلي ومرض الزهايمر مع مرور الوقت تكون أقل. فإن كنت تشعر بالوحدة، اتصل مع أصدقائك لبدء لعبة جديدة يشارك بها الكثيرون.

لا تتناول الكثير من الوجبات السريعة

إن جزئية الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة والصحة النفسية تكون أصغر حجما لدى من يتناولون الكثير من البيرغر ورقائق البطاطس ويشربون المشروبات الغازية. أما الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات ذات الأوراق الداكنة، فهي تحافظ على عمل الدماغ وتبطئ من تراجعه.

حرك جسدك بما يكفي

كلما ازدادت المدة التي تقضيها من دون ممارسة الرياضة بشكل منتظم فإن احتمالية إصابتك بالخرف تزداد. كما تزداد معها احتمالية إصابتك بمرض السكري ومرض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتي تعد جميعا عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض ألزهايمر. لا يجب عليك البدء بجري ماراثون، وإنما قضاء نصف ساعة بالمشي السريع قليلا في اليوم الواحد يعد كافيا. أما المهم، فهو الالتزام بذلك لثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع الواحد.

تجنب التدخين

يعمل التدخين على تقليص حجم الدماغ، وهذه تعد مشكلة، فهي تؤدي إلى أن تصبح الذاكرة ضعيفة مما يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف، من ضمنه مرض ألزهيمار. كما يزيد التدخين من احتمالية الإصابة بمرض القلب والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

إن كنت تتناول الكثير من الطعام، حتى وإن كان هذا الطعام صحيا، فستجعل دماغك غير قادر على بناء شبكته التي تمكنه من التفكير والتذكر. وعند تناول الكثير من الطعام لمدة طويلة، تصبح زائد الوزن بشكل خطير مما يجعلك تصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهي حالات ترتبط بمشاكل الدماغ والإصابة بالخرف.

لا تبق كثيرا في الظلام

إن لم تحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي فإنك ستصاب بالاكتئاب، مما يبطئ عمل الدماغ. فقد وجدت الأبحاث أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ.



ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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