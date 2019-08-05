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عادل كرم يشارك تيم حسن في “الهيبة 4”

منذ 43 دقيقة
الممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم - (الغد)

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عمان- الغد- تعاقد الفنان والإعلامي اللبناني عادل كرم على المشاركة في بطولة الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، المنتظر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.
وعرضت فضائيات MBC مصر الجزء الثالث من المسلسل في شهر رمضان الماضي؛ حيث حقق العمل نجاحا ملحوظا في مصر والبلاد العربية.
يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” شارك في بطولته كل من تيم حسن، وسيرين عبد النور، ومنى واصف، ورفيق علي أحمد، وعبدو شاهين، وعويس مخللاتي، وآخرين، وهو من إنتاج شركة الصباح، وإخراج سامر برقاوي.
ومن المحتمل أن يشهد الجزء الرابع تغييرات في الأبطال؛ إذ إن الفنانة ديما قندلفت ستشارك في المسلسل بجانب عادل كرم، ومن المنتظر الإعلان عن باقي الأبطال.

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