عارف حسين يتحدث عن فرص مباراة العراق ويبدي إعجابه برأفت وهايل

خالد الخطاطبة

عمان- كشف النجم السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الحسين إربد، عن العرض الاحترافي الوحيد الذي تلقاه، وعلم به بعد حوالي عامين من تلقيه لهذا العرض التونسي الذي جاء خلال بعد مباراة نادي الحسين أمام فريق الترجي التونسي، التي جرت في تونس العام 1992، في بطولة الأندية العربية.

وأشار النجم عارف حسين الذي كان يعرف بـ”الطائرة النفاثة” لسرعته الكبيرة، إلى أن النادي أخبره وبعد حوالي عام ونصف أو عامين، بتلقيه عرضا احترافيا تونسيا، بعد تألقه اللافت في المباراة، واطلاع النادي التونسي على أرشيفه من المباريات السابقة.

ولفت عارف معشوق جماهير الحسين اربد في حوار مع “الغد”، إلى أن خيار الاحتراف لم يكن متداولا في تلك الأيام في الأردن كما هو الحال الآن، الأمر الذي دفع النادي لإخفاء العرض الاحترافي بقصد أو بدون قصد، قبل أن يتم إبلاغه به متأخرا، مع تبرير ذلك بعدم قدرة اللاعب على المغادرة للاحتراف في ظل ارتباطه بالعمل في القوات المسلحة الأردنية، الأمر الذي دفع النادي لعدم الاكتراث كثيرا للموضوع، رغم أهميته بالنسبة للاعب.

واعتبر مهاجم الكرة الأردنية السابق، أن الاحوال تغيرت الآن بشكل كبير، وبات الاحتراف متاحا لجميع اللاعبين بغض النظر عن المستوى الفني، في ظل نشاط وكلاء اللاعبين القادرين على الترويج للاعب مهما كان مستواه.

وعاد عارف حسين بالذاكرة إلى ايام الزمن الجميل، والمباريات التي ما تزال عالقة في ذاكرته، متطرقا إلى مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي العام 1992 في نهائي بطولة الأردن الدولية، والتي شهدت فوز المنتخب الوطني بنتيجة 2-0، بعد مباراة شهدت اهدار عارف جملة من الفرص، قبل ان يتوج جهوده بتسجيل أحد هدفي المباراة.

وقال عارف حسين: واجهنا منتخب العراق المدجج بالنجوم، حيث كنا نسمع بنجومية لاعبين أمثال أحمد راضي وليث حسين وحبيب جعفر، من دون أن نواجههم، ودفعتنا هذه المباراة لبذل اقصى جهد لتحقيق الفوز بالبطولة، وتحقيق الفوز على منتخب مدجج بالنجوم.

واضاف: في مباراة العراق تفاجأت بسيل من الفرص، رافقها توفيق حارس منتخب العراق، وواجهني سوء طالع، لافتا إلى أنه يدرك حجم سوء الطالع الذي رافقه في هذه المباراة، كلما يشاهد هذه المباراة التي لن تغادر الذاكرة.

وكشف عارف عن تفاجئه باستبداله بعد تسجيله الهدف، مشيرا إلى أنه كان يشعر أنه سيسجل المزيد من الاهداف بعد فك النحس بالهدف الاول، قبل أن يرضخ لطلب المدرب ويغادر الملعب بعد مباراة يواصل الأردنيون الحديث عنها حتى هذه اللحظة.

وعن نادي الحسين اربد ومبارياته، اكد عارف اعتزازه بالفترة الطويلة التي لعبها لهذا النادي، وعن اللحظات الجميلة التي قضاها في هذا الصرح الجميل.

واشار عارف حسين إلى العديد من المباريات التي لن يسناها مع النادي، ابرزها المباريات التي لعبها أمام النادي الفيصلي، خاصة مباراة نهائي الدرع العام 1994، والتي شهدت تحقيق النادي لاول بطولة.

وعن واقع الكرة الأردنية حاليا، اشار عارف إلى أنه ليس متابعا جيدا للمباريات المحلية في الوقت الحالي، لاسباب عديدة ابرزها ضعف المستوى الفني، وانشغاله بالعمل الخاص.

وكشف نجم المنتخب ونادي الحسين اربد السابق، عن اعجابه بالنجمين أحمد هايل ورأفت علي، اللذين اثبتا حضورا لافتا، خلال الفترة التي لعباها قبل اعلان الاعتزال.

واشار عارف إلى أن هايل مهاجم متميز، نجح في اثبات حضوره في تجاربه الاحترافية الخارجية، إلى جانب تألقه اللافت مع الفيصلي والمنتخب الوطني، ما يؤكد موهبة هذا النجم الذي اثرى الكرة الأردنية.

واشاد عارف بموهبة رأفت علي أيضا، الذي يعتبر من افضل لاعبي الوسط وأمكرهم كرويا واكثرهم دهاء في الملعب، وهذا ما تؤكده تمريراته وقيادته لفريق الوحدات، إلى جانب الاهداف الذكية التي سجلها، والاهداف الماكرة التي صنعها.

وامتدح عارف حسين موهبة نجله حسين الذي يلعب في فريق الشباب في النادي الفيصلي، متوقعا لهذه الموهبة مستقبلا مميزا في قادم الايام.

واضاف: عبارات الاطراء للواعد حسين عارف حسين، ليست مجاملة أو تحيز، بل انطلاقا مما يقدمه في التدريبات والمباريات مع النادي الفيصلي، وهو ما يشهد به مدربوه، متمنيا أن يشاهد نجله في المنتخب الوطني في السنوات المقبلة.