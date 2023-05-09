عار دبلوماسي

هآرتس

أسرة التحرير

ايتمار بن غفير يخزي دولة إسرائيل. فالقرار بتعيينه وزيرا كان وصمة لا يمكن محوها من السجل الشخصي، الحزبي والسياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يرى الأمر ولا يصدق كيف من نظر إلى نفسه كتشرتشل عصرنا يتصرف بشكل سيسجله في كتب التاريخ كمسوغ الكهانية الأكبر. فياسكو تاريخي.

لقد أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أمس عن إلغاء الاستقبال الدبلوماسي والاحتفال الرسمي الذي خطط له أن يعقد اليوم في تل أبيب بمناسبة “يوم أوروبا”، وذلك بسبب إصرار بن غفير على أن يخطب في المناسبة. “نحن لسنا معنيين بإعطاء منصة لمن تتعارض مواقفه مع قيم الاتحاد”، كما جاء عن سفارة الاتحاد. من الصعب أن نتخيل عارا أكبر للحكومة، من نتنياهو شخصيا، لدولة إسرائيل بل وللشعب اليهودي.

عن مستوى الوعي الأدنى لبن غفير لمكانته يشهد إعلانه قبل يومين أن في نيته أن ينتقد في خطابه الخط الذي تتخذه أوروبا بالنسبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. نعم، يا بن غفير تعال لتزايد عليهم من سمو فكرك العنصري.

على نفور السفراء من بن غير يمكن أن نتعرف من استعدادهم لأن يلغوا بشكل جارف الخطابات في المناسبة ويتركوا فقط العرض الثقافي المفتوح للجمهور. المهم ألا يعطوا فرصة لرمز التطرف، العنصرية أن يفتح فمه.

لا يدور الحديث عن سفير مارق، يمكن أن يعزى له – في النظام الثابت – دوافع لاسامية أو التعاطي مع الحدث موضع الحديث باستخفاف مما اعتاد الجمهور على سماعه في كل مرة يوجه فيها انتقاد لإسرائيل. وحسب دبلوماسيين شاركوا في اللقاء، فإن كل السفراء باستثناء سفيري بولندا وهنغاريا – الصديقتين المناهضتين لليبرالية والمحبتين للحكم المطلق الجديدتين لإسرائيل – عارضوا مشاركة بن غفير في الاستقبال. قل لي من أصدقاؤك(أقول لك من أنت).

عمليا، هناك سفراء يفكرون بالتغيب عن الحدث حتى بعد أن تقرر فصل إلغاء الخطب باحتفال أوروبا، وذلك فقط بسبب تواجد بن غفير. لقد عين نتنياهو وزيرا يرفض الدبلوماسيون التواجد في الغرفة ذاتها معه.

هذه دعوة صحوة للجمهور في إسرائيل وأساس لمعسكر اليمين. فالتسكع المحلي مع اليمين المتطرف يجب أن ينتهي. لا ولن تكون شرعية لبن غفير. هذه رسالة مباشرة وواضحة من أوروبا تنضم إلى “لا” التي أطلقها لنتنياهو رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وإلى احتجاج يهود الولايات المتحدة ضد بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو.

إسرائيل تخون “القيم المشتركة” لها ولغرب أوروبا والولايات المتحدة، إذا لم تتوقف عن سلوكها فإنها ستكتشف أنه ليس فقط بن غفير بل هي نفسها ومواطنيها سيعرفون مع قيم، تبعث على اأهم سيكونون موضع رفض ونفور في كل دولة ديمقراطية حقيقية.