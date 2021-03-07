هآرتس

أسرة التحرير – 7/3/2021

ان معطيات الاستطلاع الذي اجرته وزارة الصحة بالتعاون مع بلدية تل ابيب يافا والذي فحص مستوى الأمن الغذائي لطالبي اللجوء الذين يسكنون في جنوب تل أبيب هي شهادة فقر لدولة إسرائيل. في الساحة الخلفية للمدينة البيضاء تعشعش أزمة إنسانية حادة تكاد لا تعني أحدا، والانشغال بها في إسرائيل بنيامين نتنياهو يعد انشغالا غير شرعي.

85 في المائة من الـ 40 ألف طالب لجوء ومهاجر عمل يسكنون في تل أبيب يعانون من نقص في الأمن الغذائي، معظمهم بالمستوى الأخطر – بما في ذلك مؤشرات الجوع. وبلغة ليست مغسولة: ليس لمعظم عديمي المكانة في تل أبيب ما يأكلونه.

منذ تشرين الأول حذرت منظمات الاغاثة لطالبي اللجوء من أن نحو 80 في المائة منهم عاطلون عن العمل في اعقاب الازمة في نطاقات الفنادق والمطاعم وان الكثيرين منهم فقدوا استحقاقهم للتأمين الصحي. يدور الحديث عن فئة سكانية ليس لها حقوق حماية اجتماعية أو بدل بطالة – اي أن معنى البطالة من ناحيتهم هو انعدام مصدر دخل بديل أو أي شبكة أمان. وحذرت المنظمات من أن طالبي اللجوء يقفون على شفا الانهيار. ومع أنه حسب الاستطلاع اليوم فان معظمهم يقفزون عن الوجبات، يقلصون كمية الغذاء ونوعه، وكبار السن منهم يتخلون عن الطعام في صالح الأطفال كي يصمدوا.

المشكلة هي انه في المناخ السياسي الحالي الذي يقف فيه حفظ التفوق اليهودي برأس سلم الأولويات القومي، تفر الحكومة من الانشغال في هذا الموضوع كما تفر من النار. وقد رفعت هذه المعطيات القاسية لعلم الوزارات الحكومية المختلفة وبات صعبا اكثر تجنيد الميزانيات لذلك إذ ان من يحاول عمل ذلك سيصنف لا سمح الله كـ “يساري” عاقر إسرائيل.

بسبب الخوف من رد فعل المؤيدين لطرد طالبي اللجوء وشركائهم السياسيين في أحزاب اليمين، قليلة هي الأعمال التي تتم مع ذلك من تحت الرادار، بشكل غير رسمي. ويقع العبء في معظمه ان لم يكن كله على منظمات القطاع الثالث وهي تنهار تحت العبء.

وزير الصحة يولي ادلشتاين، وزير الرفاه ايتسيك شمولي، ووزيرة تعزيز وتقدم المجتمع الاهلي اورلي ليفي ابقسيس ووزير العدل بيني غانتس، وبالطبع رئيس الوزراء نتنياهو – ملزمون كلهم بان يستيقظوا من الكابوس القومي الذي تعيشه اسرائيل وان يصلحوا فورا الطريق المعيب الذي يتعاملون به في اسرائيل تجاه الاشخاص الذين في اسفل السلسلة الغذائية.

ان الرعاية السياسية والاخلاقية لطالبي اللجوء يحتاج تغييرا في النهج بـ 180 درجة، سواء من ناحية بيروقراطية في كل ما يتعلق بتلقي المكانة سواء من ناحية منح الحماية الاجتماعية والصحية – ولكن ليس اقل من هذا في مستوى الخطاب الجماهيري المصاب بكراهية الأجانب وبالعنصرية. لا يجب ان يكون أي شخص في إسرائيل جائعا.