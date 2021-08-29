عازفة الطبلة جود مدانات تلاحق موهبتها “أكاديميا” وتتفنن بالإيقاعات

أحمد الشوابكة

عمان- تفسر عازفة الإيقاع (الطبلة) الفنانة جود مدانات، الحرية، باعتبارها الرغبة في التجريب والقدرة على عزف موسيقا جديدة على آلات تاريخية وتراثية.

لا تبتعد مدانات بصورة نهائية عن الإطار الموسيقي الثابت، فتارة تكون ضرباتها على الإيقاع وقعا موسيقيا، وتارة أخرى وقع نقرات التزيين السريعة للإيقاعات التي اقترحتها من طبلة أخرى أكثر دهشة وتفردا في عزف الإيقاع، ما يؤدي إلى تدافع المسارات اللحنية السريعة من طبلة.

وتصف الإيقاع أنه أنغام بكل معنى الكلمة، تتلاحق وتبحث عن مداراتها وتتقاطع مع عزف فرقة وآلات موسيقية دون حدوث نشاز في النوتة اللحنية من خلال استخدامها إلى الضربات العميقة المهيبة على الطبلة، ترميها بخفة حركات الأصابع التي تختلط لتغدو كالهدير.

بدأ شغف “مدانات” بالعزف على الإيقاع (الطبلة) منذ نعومة أظفارها، وسعت لتنمية هذه الموهبة من خلال دراستها العلوم الموسيقية في الجامعة الأردنية، إذ تخصصت بالعزف على (الطبلة)، وما تزال على مقاعد الدراسة في سنتها الرابعة، لتجمع كعازفة بين الجانبين الأكاديمي والعملي، لتعطي سيرتها خصوصية وفرادة في هذا الجانب الموسيقي الذي يعتمد على سرعة اليدين، وتمايل الجسد مع ضربات إيقاع الطبلة تتواءم مع الآلات الموسيقية الأخرى في أمسية أو حفل موسيقي أمام الجمهور الذي يتفاعل مع عزفها بطريقة مستحبة وإيجابية، وفق ما ذكرت لـ”الغد”.

وتتميز مدانات بالابتعاد عن النمط التقليدي بالعزف على (الإيقاع)، حيث طورت عددًا وافرًا من التقنيات الجديدة لعزف الإيقاع وهو يعزف بأسلوب خاص بها، بحسب قولها “أحاول دائماً التجديد في أدائي الموسيقي الإيقاعي القابل دوماً للتطور وفق رؤية ممنهجة بأسلوب علمي يتواءم مع الحالة اللحنية، بحيث لا يخرج عن المسار اللحني والموسيقي”.

ولا تنكر مدانات أن العزف على الإيقاع ليس سهلاً بقدر ما يكون عازف الطبلة متمكناً ولديه خبرة وممارسة عملية واسعة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة مع الفرق الموسيقية في الحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية.

وأشارت، في حديثها، إلى أن الموسيقا هواية جميلة ويمكن لأي شخص الجمع بينها وبين الدراسة الأكاديمية؛ لأن كلتيهما تزيد من أهمية الأخرى.

وتنبذ مدانات الربط بين الطبلة والراقصة، موضحة ذلك بالقول “أن هناك تطورا في مفهوم الطبلة لدى المجتمع، فكان سائدا الربط بين الراقصة والطبال، لكن مع مرور الوقت تغير مفهوم الطبلة لدى الكثير من الجمهور، وأصبح لها جمهورها الخاص الذي يعشق تلك المهنة”، مشيرة إلى أن كل نوع له متابعوه مهما كان نوع هذا الفن، وأنها تستمتع بأغاني المهرجانات، التي تقوم بالانضمام لها.

وتذكر “الطبلة جزء مني وأنا جزء منها. أعشقها وتعشقني. يسألني الناس: إن لم تتعلمي عزف الطبلة، فماذا كنت ستعزفين؟ لكنني لا أملك إجابة”، مشيرة إلى “أن الطبلة مجرد أنبوب مغطى بقطعة جلدية، إلا أنني ما أزال أحاول تعلم نغماتها وإيقاعاتها كافة، فهي آلة إيقاعية ولحنية تتناسب مع غيرها من آلات وترية وإيقاعية. كذلك، يمكنها تقديم عشرات النغمات المختلفة، فما تزال تقف بذهول أمام مقدراتها العالية”.

وتؤكد مدانات أن عملية التعلم ما تزال مستمرة بالنسبة لها ولزملائها العازفين في أي حفل تشارك به، فالتواصل بين العازفين للآلات الموسيقية والتغييرات الطفيفة والإبداعات العفوية التي تختلف بين عرض وآخر تبقيها متحمسة لأن أي عرض عمل جماعي، بحسب وصفها، “ما عملي إلا جزء صغير من العرض. أنا مجرد طيف واحد بين تلك الأطياف كافة التي تقف على المسرح”.

وتنصح مدانات “لا تحاول أن تكون معلماً. كن تلميذاً جيداً وستبلي حسناً”، مضيفة “حياتي أشبه بخرافة موسيقية تشكلت من عشق الطبلة التي أعتبرها جزءا من كياني”.

وتؤكد “قلما كانت الطبلة تفارقني حين كنت صغيرة”، واصفة “اعتدت العزف دائما وفي بعض الأحيان أعزف أثناء الليل، فأغفو والطبلة في سريري، عندما أستيقظ كنت أستأنف العزف وأنا في السادسة من عمري، إلى أن انضممت مع فرقة نايا الموسيقية النسائية التراثية كعازفة إيقاع”.

وشاركت مدانات مع فرقة نايا في العديد من المهرجانات من أبرزها مهرجان جرش، كما شاركت مع الفرقة الموسيقية (كشافة الفحيص)، إضافة إلى إحياء الحفلات الخاصة.

وتثمن مدانات وقوف عائلتها إلى جانبها ودعمها المتواصل، لتحقيق حلمها الذي راودها منذ طفولتها بالدخول إلى عالم الموسيقا ودراستها أكاديمياً علاوة على أنها تجيدها عملياً.

وتتطلع مدانات مستقبلاً لاستكمال دراستها العليا في مجال الموسيقا وخصوصا آلة الطبلة، مشددة على أهمية إنشاء فرق تعنى بالموسيقا وتقديم الدعم اللوجستي لهذه الفرق التي من شأنها رفع سوية الحراك الفني في الأردن وجعل مكانة له بين الدول العربية، وبخاصة مع وجود الجامعات التي تدرس مادة الموسيقا والفن بأنواعه كافة.

وتدعو إلى ضرورة تدريس مادة الموسيقا في المناهج التعليمية للمدارس، فذلك يعزز من قدرات الطالب الذهنية والنفسية، وخصوصاً بعد أن أثبتت الدراسات والأبحاث أن الموسيقا جزء لا يتجزأ من العلاج.