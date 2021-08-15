عازف الناي سليمان يمزج الحداثة بإيقاع الطرب الشرقي الأصيل

أحمد الشوابكة

عمان- “أعطني الناي وغني فالغنا سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود”، بهذه الأبيات الشعرية المعبرة للشاعر اللبناني جبران خليل جبران، استشهد الموسيقي وعازف الناي الأردني ليث سليمان، بأهمية آلة الناي لما لها من مكانة بين عشاق الغناء والطرب والموال.

ويضيف قائلاً: “رغم أن آلة الناي بسيطة بمظهرها، إلا أنها لا تقل في إمكانياتها عن أي آلة موسيقية أخرى، وخصوصا في أداء العزف المنفرد الذي يحتفظ بطابعه الشرقي ويزرع العشق والحنين بوجدان الذائقة السمعية للطرب العربي الأصيل”.

وأردف قائلاً لـ”الغد”، إن عازف الناي الذي يعتمد على طريقة الإمساك بالناي ومن ثم النفخ كي يبدأ في إصدار الصوت من الآلة يشعر بالفرح، وخصوصاً عند خروج أول صوت من الآلة بين يديه، بعد أن بدأ التدريب والتعلم على السلم الموسيقي للآلة إلى أن تمكن من العزف عليها بإتقان.

وأشار إلى أن آلة الناي من آلات النفخ أو الهوائية، وهي آلة النفخ الوحيدة في التخت الشرقي، وآلات النفخ متعددة، لكن جميعها تجتمع في صفة واحدة وهي أنها تثقب ثقوباً يطبطب عليها الموسيقي برؤوس أنامله عند النفخ فيها، وهذه الثقوب غالباً ما يحكمون وضعها بحيث تكون أبراجاً صحيحة0.

وأضاف بالقول: “في الناي سبعة ثقوب، الأول من فوق وفي صف واحد، وثقبان من أسفل أحدهما في أقصى الناي لا حساب عليه بل هو مفتاح لتقدير أمر الريح، وأما الثقوب السبعة التي في صف واحد فأقصاها وأبعدها من الفم هو: السابع من رأسه فهو مطلق المثنى، والسادس هو سبابته والخامس بنصره والرابع خنصره الذي هو مطلق الزير، والأول خنصر الزير والثقب القريب من الفم من الثقبين الذين في أسفله فهو نغمة تخرج من الزير أسفل الدساتين، فإن احتاج الزمر إلى نغمة أخرى من نغم العود ولم يجدها في الناي عدل إلى الضعف الموجودة فيها”.

إلا أنه يعيد التأكيد أن الناي كلمة فارسية بمعنى القصبة، وهي نبتة توجد على مشارف مجاري المياه، وفي الأمكنة التي يكثر فيها الماء، وهي نبتة الغاب، حيث ميز الفرس بين نوعين من المزامير، الأول هو الصوراني، وهو ناي ذو صوت قوي صارخ يطلق عليه “مزمار”، والثاني ذو صوت رخو أطلقوا عليه “ناي نارم” وغالبًا هو الناي المعروف لدينا.

ونبه ليث سليمان وهو عضو في الهيئة العمومية لنقابة الفنانين الأردنيين، إلى أطروحته لرسالة الماجستير التي أعدها حول مرحلة التأثر والتأثير بين عازفي الناي في الشام ومصر التي تعد مرجعية لدارسي وعشاق الموسيقا وبخاصة آلة الناي، مسترسلاً بنماذج عدة لعازفي آلة الناي في الوطن العربي، وهم: عبد السلام سفر، وبدر الدين حلبية في سورية، وحسن فقير من الأردن، وسمير سبليني من لبنان، مشيراً إلى أنه “ليس هناك تخصص مستقل في الموسيقا العربية في كل الجامعات العربية تُخرّج موسيقيين متخصصين في الآلات الشرقية، ولم تدرج برامج لتدريس القانون والناي، نظراً إلى قلة الإقبال على تعلمهما، وغياب المناهج الأكاديمية المتخصصة”.

إلا أنه نوه إلى أهمية وجود الأكاديميات ومراكز التدريب والتعليم التي فتحت الشهية لدى الموهوبين من الشباب باللجوء إلى أخذ دورات مكثفة لتعليم الموسيقا، وبخاصة الآلات الشرقية، إلا أنه يوجد افتقار في المناهج المتوفرة في الأكاديميات العربية سوى منهاج الموسيقي المصري محمود عفّت الذي أصدره العام 1968، وهو مخصص لتدريس المبتدئين.

ويعتمد سليمان في أسلوبه بتدريس الطلاب على النهج العملي التطبيقي أكثر من النهج النظري، وذلك يسهم بابتعاد الطلبة عن حالة الملل، وإجراء تمارين عملية على أغان عربية وأردنية تراثية وفلكلورية وطربية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو الاستمرارية والفائدة للطلاب وإشباع الذائقة الفنية لديهم من خلال مجموعة الأغاني التي تتلاءم مع العزف الموسيقي لآلة الناي.

ولا ينكر سليمان أهمية استخدام السوشيال ميديا في عملية التعليم من خلال عرض حلقات فيديو مصورة على “يوتيوب” مدتها لا تتجاوز ثلاث دقائق تكتب أسفلها النوتة الموسيقية، وهذا أسلوب متطور يعيد بالنفع على الطلاب، وهو ما نرمي إليه وفق منهجية نتبعها في مواكبة ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتطور الذي يشهده العالم، لافتا إلى أنه مؤمن بأهمية التنوع الموسيقي وبناء جسور التواصل بين الموسيقا العربية وأنواع الموسيقا المختلفة، ووضع آلة الناي بمكانة تستحق أن توضع بها بإعادة إحيائها كما كانت في السابق.

ولتطوير مفهوم الموسيقا العلاجية، لجأ سليمان لدراسة العلاج بالموسيقا بحصوله على الدبلوم العالي من جامعة البلقاء التطبيقية، وشهادة العلاج بالموسيقا من مركز الدكتور جاك سركيس المختص بمجال العلاج بالموسيقا، محاولاً مزج الموسيقا العربية “الشرقية” بالموسيقا الغربية في عملية العلاج، على اعتبار الموسيقا أساساً وأصلاً وعصباً إبداعياً حيوياً، وتعبيراً دينامياً ضرورياً على مستوى الإنتاج أو على صعيد التلقي، وانطلاقاً من أن الدماغ البشري يحتاج إليها راهناً ودائماً، في الأزمات والمآزق والصعاب على وجه الخصوص، وفق ما قاله.

ويضيف بالقول “في ظل تطور العلم لا يمكن لنا إلا أن نعترف بالموسيقا على اعتبارها علاجاً مغايراً مسانداً للعلاجات الأساسية الأخرى، مؤكداً في السياق ذاته أن العلاج بالموسيقا يساعد ويدعم الفرد من النواحي الجسدية والعاطفية والنفسية والاجتماعية، وتلامس الموسيقا الوعي واللاوعي معاً عند الإنسان.

وعشق ليث سليمان العزف على آلة الناي منذ نعومة أظفاره، ما دعاه إلى الدراسة في المعهد العالي للموسيقا العربية بالقاهرة، وحصوله على درجة الماجستير العام 2012 وهو مختص بالعزف على آلة الناي العربية، حيث يعمل أستاذا غير متفرغ بكلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، وهو رئيس جمعية بيت الناي الثقافية التي أسسها هو ومجموعة من النشطاء الاجتماعيين والمعنيين بنشر الثقافة الموسيقية العربية والحفاظ على هوية الموسيقية الشعبية والعربية في الأردن العام 2017.

وعزف ليث سليمان مع العديد من الفنانين العرب ومجموعة من المشاهير كعازف ناي، وهم: “حمزة نمرة، سامي يوسف، ماهر زين، علي الحجار، محمد الحلو، وفايا يونان”، وله العديد من التسجيلات والفيديوهات على قناته الخاصة على “يوتيوب” ووسائل التواصل الاجتماعي، إيمانا منه بإيصال صوت الناي “صوت الأرض” للعالم من خلال توظيف آلة الناي بعزف العديد من القوالب الموسيقية العربية وغير العربية بتوزيع موسيقي معاصر دون المساس بهوية الموسيقا التراثية، وإنما إضافة المزيج الموسيقي الذي يتناسب مع الذوق العام.