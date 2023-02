عاشق يقاضي امرأة.. والسبب “الصدمة العاطفية”

رفع رجل في سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة رفضته مقابل 3 ملايين دولار، بدعوى أنها تسببت في “صدمة عاطفية” لحياته.

وبحسب ما نقلته صحيفة The Straits Times التي تتخذ سنغافورة مقرا لها، فإن الرجل، المسمى ك.كاوشيغان، رفع دعواه القضائية ضد نورا تان شو مي بعد أن أخبرته أنها غير مهتمة بعلاقة عاطفية معه.

وأفاد المنشور أن كاوشيغان، مدير شركة الطائرات دون طيار D1 Racing، رفع دعوتين قضائيين ضد نورا، بما في ذلك دعوى قضائية تتطالب بما قيمته 3 ملايين دولار زعم فيها أن نورا تسببت في “ضرر لسمعته الممتازة وصدمة واكتئاب وآثار على حياته”.

وادعى أنه بسبب الملاحظات التي أدلت بها، فقد خسر أرباحا من شراكاته التجارية واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعلاج من أجل التغلب على صدمته.

أما الدعوى الثانية فكانت دعوى قضائية رفضها قاضي الصلح في وقت سابق من هذا الشهر، زعم فيها كاوشيغان أن نورا “انتهكت اتفاقهما” بشأن تحسين علاقتهما التي استمرت أربع سنوات، وطالبها بتعويض قيمته 22 ألف دولار.

ورفع كاوشيغان دعوى قضائية ضدها بقيمة 3 ملايين دولار في يوليو قبل رفع دعوى قضائية بقيمة 22 ألف دولار في أغسطس.

وادعى أن استخفافها به أثر سلبا على عمله وصحته العقلية لدرجة أنه فقد ما لا يقل عن خمس شراكات تجارية وأنه يكافح الآن لكسب عملاء جدد. كما زعم أن الانتهاك تطلب منه البحث عن “مساعدة نفسية”.

ويُظهر حكم المحكمة الذي نُشر في 28 يناير، بشأن الدعوى المطالبة بـ 22 ألف دولار، أن السيد كاوشيغان رفع قضيتين ضد نورا بعد انهيار علاقتهما عندما أخبرته أنها تعتبره فقط كصديق.

