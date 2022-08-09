العرب والعالمدولي

عاشوراء: إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في صور

11:25 ص2022-08-09
في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد
في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد

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مجموعة من الصور لشعائر احياء ذكرى عاشوراء في مختلف دول العالم الإسلامي.

بيشاور
موكب لاحياء ذكرى عاشوراء في بيشاور في اقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.
اسطنبول
تجمع لاحياء ذكرى عاشوراء في اسطنبول.
كربلاء
تجمع داخل مسجد الامام العباس بن علي في كربلاء.
سريناغار
موكب نهري لاحياء الذكرى في سريناغار بكشكير الهندية
كربلاء
يعدون المأكل والمشرب للزائرين في مدينة كربلاء حيث ضريح الإمام الحسين.
كربلاء
تجمع في مرقد الامام الحسين في كربلاء
اسطنبول
موكب أطفال لاحياء ذكرى عاشوراء في مدينة اسطنبول التركية
طهران
عرض في العاصمة الإيرانية لاحياء ذكرى عاشوراء.
البحرين
بحرينيون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العاصمة المنامة.
احمد آباد
من بين الذين قتلوا مع الإمام الحسين أخوه العباس بن علي بن أبي طالب – الصورة لإحياء ذكراه في أحمد آباد، الهند.
شيناي
مسلمون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في مدينة شيناي الهندية (مدراس سابقا)
سريناغار
موكب في سريناغار في كشمير الهندية
سريناغار
المواكب الحسينية تختلف في بعض تفاصيلها من بلد لآخر – الصورة من الهند
صنعاء
،مسيرة في صنعاء لإحياء ذكرى عاشوراء.
طهران
،تبدأ الطقوس في الأول من محرم لتبلغ ذروتها في العاشر منه.
طهران
تقام طقوس عاشوراء لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في عدد من البلدان. الصورة من العاصمة الإيرانية طهران
بغداد
من ضمن فعاليات إحياء ذكرى عاشوراء تمثل مسرحيات شعبية تروى احداث عاشوراء من خلالها وتجسد فيها شخوصها
بغداد
في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد
صنعاء
مواكب في العاصمة اليمنية لاحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.
كراتشي
طفل يشارك في أحد المواكب في مدينة كراتشي الباكستانية

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11:25 ص2022-08-09
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