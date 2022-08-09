عاشوراء: إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في صور

في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. مجموعة من الصور لشعائر احياء ذكرى عاشوراء في مختلف دول العالم الإسلامي. موكب لاحياء ذكرى عاشوراء في بيشاور في اقليم خيبر باختونخوا الباكستاني. تجمع لاحياء ذكرى عاشوراء في اسطنبول. تجمع داخل مسجد الامام العباس بن علي في كربلاء. موكب نهري لاحياء الذكرى في سريناغار بكشكير الهندية يعدون المأكل والمشرب للزائرين في مدينة كربلاء حيث ضريح الإمام الحسين. تجمع في مرقد الامام الحسين في كربلاء موكب أطفال لاحياء ذكرى عاشوراء في مدينة اسطنبول التركية عرض في العاصمة الإيرانية لاحياء ذكرى عاشوراء. بحرينيون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في العاصمة المنامة. من بين الذين قتلوا مع الإمام الحسين أخوه العباس بن علي بن أبي طالب – الصورة لإحياء ذكراه في أحمد آباد، الهند. مسلمون شيعة يحيون ذكرى عاشوراء في مدينة شيناي الهندية (مدراس سابقا) موكب في سريناغار في كشمير الهندية المواكب الحسينية تختلف في بعض تفاصيلها من بلد لآخر – الصورة من الهند ،مسيرة في صنعاء لإحياء ذكرى عاشوراء. ،تبدأ الطقوس في الأول من محرم لتبلغ ذروتها في العاشر منه. تقام طقوس عاشوراء لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في عدد من البلدان. الصورة من العاصمة الإيرانية طهران من ضمن فعاليات إحياء ذكرى عاشوراء تمثل مسرحيات شعبية تروى احداث عاشوراء من خلالها وتجسد فيها شخوصها في الأيام العشرة الأولى من محرم تقام المجالس الحسينية وتسيّر المواكب. الصورة من العاصمة العراقية بغداد مواكب في العاصمة اليمنية لاحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. طفل يشارك في أحد المواكب في مدينة كراتشي الباكستانية اقرأ أيضا: لماذا يحيي الشيعة ذكرى عاشوراء وكيف تقام طقوسها؟ لماذا سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم؟ الوسومbbc 11:25 ص2022-08-09 شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة