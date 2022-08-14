عاصفة ترابية جديدة شديدة تضرب الإمارات

تعرضت مناطق واسعة في الإمارات الأحد لعاصفة ترابية جديدة تسببت بانخفاض كبير في الرؤية، ما دفع السلطات لمطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرقات والتحذير من أمطار غزيرة متوقعة.

وغطت سحب من الغبار الأصفر والأتربة المعالم الرئيسية والمنازل في المدن الكبيرة كما انعدمت الرؤية الأفقية للحد الأدنى في اخر موجة من سلسلة عواصف ترابية خانقة ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “ا ف ب”.

وأوصى مكتب أبوظبي للإعلام عبر موقع “تويتر” السائقين بـ “استخدام السيارة للضرورة” مع “القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر”.

وبلغت الرؤية الافقية أقل من كيلومتر في أبوظبي ودبي الأحد.

وجاءت التحذيرات من هطول الأمطار غير المعتادة في الصيف شديد الحرارة في البلد الصحراوي، بعد مصرع سبعة أشخاص جراء سيول مفاجئة ضربت البلاد الشهر الماضي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حينه أنها تلقت مئات من طلبات المساعدة فيما غمرت مياه الفيضانات شوارع مدينة الفجيرة الساحلية خصوصا ومناطق أخرى في شرق البلاد.

سلسلة عواصف ترابية

وضربت سلسلة عواصف ترابية شديدة، يعتقد أن التغير المناخي فاقم من حدتها، العراق والكويت والسعودية وإيران خلال الشهور الاولى للعام الجاري، ما تسبّب في إغلاق مطارات ومرافيء ومدارس. وأدخل آلاف الاشخاص للمشافي على خلفية مشاكل في التنفس.

والإمارات معرضة بشدة للاحتباس الحراري، حسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع تعرضها لارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار وزيادة وتيرة العواصف الترابية، بينما يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر سواحلها المنخفضة.