عاصفة ثلجية تعطل طرقا رئيسية في عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة

الغد- اجتاحت عاصفة شتوية قوية أجزاء من الولايات المتحدة مما أدى إلى سقوط ثلوج كثيفة تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة عيد الشكر.

وأُغلق الطريق 5، الذي يمر بأكثر من ولاية، عند الممر الجبلي بمنطقة جريبفاين في الاتجاهين يوم الخميس وقالت إدارة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا على تويتر إنها تعمل على تخليص المركبات العالقة مع استمرار تساقط الثلوج.

وأُعيد فتح الطريق السريع، وهو شريان رئيسي يربط جنوب كاليفورنيا ببقية الولاية، في وقت لاحق رغم استمرار توقع سقوط مزيد من الثلوج والأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تجلب العاصفة الشتوية ثلوجا كثيفة في الجبال ورياحا عاتية في معظم أنحاء غرب الولايات المتحدة قبل أن تتجه نحو السهول الكبرى في وقت متأخر يوم الجمعة.

وأضافت أن مناطق جنوب كاليفورنيا وأريزونا قد تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة محتملة. وتم إصدار تحذيرات من عاصفة ثلجية في أجزاء من وايومنج وساوث داكوتا.

وتقطعت السبل بعشرات المركبات يوم الأربعاء على الطريق 5 إثر ما يسمى بالإعصار القنبلة، وهو عاصفة شتوية ناجمة عن انخفاض سريع في الضغط الجوي ألقت نحو 1.2 متر من الثلوج بالمناطق الجبلية في شمال غرب المحيط الهادي. (رويترز)