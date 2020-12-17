عاصفة ثلجية قوية تعطل حياة عشرات الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية

تجتاح عاصفة ثلجية قوية شمال شرق الولايات المتحدة، وهناك تحذيرات منها في 14 ولاية، وقد تؤثر في أكثر من 60 مليون شخص.

ومن المتوقع أن تشهد بعض أجزاء بنسلفانيا، ونيويورك ما يصل إلى 60 سم من الثلوج.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من “ظروف السفر الخطيرة، إن لم تكن المستحيلة، وزيادة حالات انقطاع الطاقة” في المناطق الأكثر تضررا.

وقد لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم عشرات السيارات في وسط ولاية بنسلفانيا.

ويقول مسؤولون إنهم لا يتوقعون أن تعطل العاصفة توزيع لقاح كوفيد-19، الذي بدأ في الولايات المتحدة الاثنين. ولكن هناك تقارير عن إغلاق بعض مراكز اختبار فيروس كورونا في عدة ولايات مؤقتا.

وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة قد تتسبب في سقوط ثلوج تصل إلى ارتفاع قدمين في منطقة تمتد من شرق بنسلفانيا إلى جبال كاتسكيل في نيويورك، وتبلغ قدما أو أكثر في بقية الشمال الشرقي.

التعليق على الصورة،العاصفة أجبرت عشرات الرحلات على التوقف.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق ستشهد المزيد من الثلوج “أكثر مما شهدته في الشتاء الماضي”.

وتعرضت أجزاء من مقاطعة سنتر في ولاية بنسلفانيا لثلوج بلغ ارتفاعها 33 سم بحلول ليلة الأربعاء، بحسب ما ذكرته الهيئة.

وقالت الشرطة في ولاية بنسلفانيا إن تراكم الثلوج أدى إلى مقتل شخصين على الطريق السريع في مقاطعة كلينتون. كما أصيب عدة أشخاص في الحادث الذي وقع بين 30 إلى 60 سيارة.

كما أصيب ستة أشخاص في حادث تصادم منفصل لـ 27 سيارة في مدينة نيويورك.

وحذر رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، من أن العاصفة قد تكون كبرى العواصف التي تشهدها المدينة منذ سنوات، محذرا السكان من عدم “أخذ ذلك على محمل الجد”.

وانتقلت المدارس في جميع أنحاء المدينة إلى إجراء التدريس عبر الإنترنت، وعلق تناول الطعام في الهواء الطلق، وأوقفت العبّارات.

وألغيت بالفعل، بحسب ما ذكره موقع “فلايت وير” الإلكتروني، نحو 1500 رحلة جوية. كما علقت بعض خدمات السكك الحديدية عبر الشمال الشرقي.

ونبهت وزيرة النقل الأمريكية، إيلين تشاو، من حوصروا في طريق العاصفة إلى ضرورة “معرفة التوقعات في منطقتك وعدم القيادة في ظروف خطرة”.

وأغلقت مواقع اختبار فيروس كورونا في عدد من الولايات، من بينها نيويورك، وبنسلفانيا، وكونيكتيكت، ومريلاند، بحسب تقارير سي بي إس نيوز.

التعليق على الصورة،تناول لقاح كورونا توقف في بعض الولايات.

ويقول مسؤولون إنهم يراقبون أي تأثير محتمل للعاصفة على توصيل لقاح فايزر بيونتيك إلى المستشفيات.

وقال وزير الصحة، اليكس عازار “نحن نتابع كل ذلك. ولدينا مراكز لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كل مكان لاستقبال الأشخاص. وشركتا الشحن السريع، فيديكس، ويو بي إس تعرفان كيفية التعامل مع الثلوج والطقس السيئ، لكننا نتابعها”.

وحذر حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل مورفي، السكان من عدم ارتداء قناع إن ساعدوا جيرانهم في جرف الثلوج.

وقال بوب أورافيك، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد، لصحيفة نيويورك تايمز: “سيكون للعاصفة الثلجية تأثير كبير في السفر. وستكون هذه مشكلة، لكنها لن تدوم طويلا”.