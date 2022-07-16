عاصي الحلاني يرقص بطريقة غريبة -(فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير من الحفل الغنائي الّذي أحياه النجم اللبناني عاصي الحلاني في بيروت بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وظهر عاصي في مقطع الفيديو، المُتداول بكثافة، وهو يرقص بطريقة وصفها الكثير من المتابعين بالغريبة حيث بدا في الفيديو وهو يرقص بحماس وانسجام كبيرين بطريقة غير مألوفة،.

وبدا عاضي وهو قد انحنى على ركبتيه من ثم أشعل الأجواء وهو الأمر الذي تفاعل معه الحضور.

وأثار عاصي الحلاني التساؤلات وقسم الآراء بين من أعجب بالرقصة واعتبرها جميلة وبين من وصفها بالغريبة.