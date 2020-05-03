“عاطف عساف”.. النجم الكروي والاعلامي المتميز

بلال الغلاييني

عمان – يتحلى بالأخلاق العالية، وحظي بمحبة واحترام جميع من عمل بجانبه.. مخلص في عمل ويحب الانجاز وعدم الانحياز.. أحب الرياضة منذ طفولته فاختارها علما له، فحصل على شهادة البكالوريوس، وقبل ذلك كان يمارس لعبة كرة القدم في نادي عمان، فشاركه أجمل اللحظات واغلاها وعمل في قطاع التربية والتعليم ضمن اختصاصه “الرياضة”، ثم التحق بالصحافة الرياضية من خلال “الدستور” ومن ثم إنتقل الى “الغد” قبل أن يحط به الرحال حاليا في موقع (ستادكم).. وخلال مسيرته الإعلامية الناجحة تقلد العديد من المناصب فكان خير من يمثلها.

الزميل عاطف عساف (أبو هاني) قامة رياضية واعلامية، أطلت على الجمهور الرياضي من خلال عملها لاعبا في نادي عمان سواء في الفئات العمرية أو في الفريق الأول (في عزه الذهبي)، وصحفيا في صحيفتي الدستور والغد، وقبل ذلك لاعبا في المنتخب المدرسي للمرحلة الأساسية، الذي شكل بداية مشوار زميلنا عساف تجاه عشقه مع الرياضة، حيث تزامن خلال تلك الفترة في وجوده مع المنتخب المدرسي الذي كان يدربه نايف العمري ويشرف عليه الإداري مصطفى صالح، مع تأسيس نادي عمان في العام 1976.

ويقول عساف: “تم ضمي لنادي عمان وتدرجت معه بفرق الفئات العمرية حتى الفريق الأول، الذي فاز ببطولتي الدرع لعامي 1984 و1985، وكذلك بطولة الدوري الممتاز في العام 1984، وفي الوقت ذاته عملت مدرسا للتربية الرياضية في مدارس عمان، كوني احمل شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية، إلى جانب تدريبي لمنتخب المدارس بوجود الإداري الاستاذ مصطفى صالح”.

واضاف أبو هاني: إصطحبني الأستاذ مصطفى صالح للعمل الصحفي في جريدة الدستور، كونه كان يعمل رئيسا للقسم الرياضي في العام 1986، وكنت قبل ذلك بعام كنت قد ابتعدت عن ممارسة كرة القدم ولعبت المباراة الرسمية الاخيرة في مسيرتي الرياضية التي جمعت نادي عمان والجزيرة في كأس الكؤوس.

ولفت عساف انه وخلال تلك الفترة إقتحم عالم التدريب، حيث عمل مدربا لفرق الفئات العمرية بنادي عمان إلى جانب تدريب المنتخب المدرسي، إلى أن وصل لتدريب الفريق الأول بنادي عمان ومساعدا لمدرب الفريق الزميل عثمان القريني حتى العام 1988، وشارك مع الفريق في بطولة رشيد كرامي بلبنان، وبعد العودة تخلى عن كرة القدم وتفرغ للعمل الصحفي في جريدة الدستور، بالاضافة إلى جريدة الدستور الرياضي الأسبوعية، التي لاقت رواجا كبيرا في الشارع الرياضي.

وفي الوقت ذاته التحق زميلنا أبو هاني بالعمل الإداري في نادي عمان كمدير إداري لمنتخبات العاب القوى وكرة اليد، ونجح بالانضمام لعضوية مجلس الادارة إلى جانب تعيينه مسؤلا للرياضة في تربية عمان الأولى ولاحقا رئيسا للقسم.

وعمل في العديد من اللجان في البطولات العربية المدرسية التي استضافها الأردن، ومديرا للمنتخبات المدرسية المشاركة في الدورات العربية المدرسية بالخارج، ومديرا لمراكز الأمير علي للواعدين في اتحاد كرة القدم، وكذلك في عضوية لجنة المسابقات برفقة الراحل محمود الجوهري وفي عضوية لجنة صياغة التعليمات، ثم الانتقال للعمل في صحيفة (الغد) مع مجموعة من الزملاء ومحررا في جريدة شباب الأردن المتخصصة في الجانب الرياضي، وخلال هذه الحقبة ترشح عساف لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأردني للإعلام الرياضية ونجحت في دورتين، ومثل الاتحاد في اجتماعات الكونجرس الآسيوي للصحافة الرياضية الذي عقد في ماليزيا عام 2017، وتم اختياره لعضوية اللجنة التي تشكلت للتحقيق في استقالة مجموعة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية، إلى جانب ممثلي من دول الهند وسلطنة عُمان وبنغلادش ولبنان، كما عمل في اللجان الإعلامية للبطولات المحلية ورافق العديد من المنتتخبات الرياضية في التظاهرات الخارجية، ابرزها ضمن الوفد الإعلامي لتغطية دورة الألعاب الاسيوية في الصين.

وعمل أبو هاني في عضوية لجنة الدورات في الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية عام 2017، وحضر قبلها بعام دورة في التنسيق الإعلامي للمباريات التي أقيمت في ماليزيا موفدا من اتحاد كرة القدم، وتولى مهام التنسيق لمباراة الوحدات والعهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد نجاحي في الدورة الإعلامية لتنسيق المباريات، كما تم تعيينه سفيرا للنادي الدولي للإعلام الرياضي في الأردن في العام 2018 وحتى الآن، وكذلك في عضوية لجان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عام 2020، وهو يعمل حاليا مديرا لموقع (ستادكم) المتخصص في الشؤون الرياضية.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo