عالميا.. أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة، لتتماسك فوق أدنى مستوى فى 10 أشهر، المسجل يوم أمس، بدعم توقف صعود الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1747.66 دولار للأونصة، من مستوى إغلاق تعاملات الجمعة عند 1739.22 دولار، وسجلت أدنى مستوى لتعاملات اليوم عند 1736.46 دولار للأونصة.

وفقدت أسعار الذهب أمس نسبة 1.5 بالمئة، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجلت أدنى مستوى فى 10 أشهر عند 1732.25 دولار للأونصة، بفعل الصعود الكبير للدولار الأميركي وسيطرته المطلقة على سوق صرف العملات الأجنبية في وول ستريت. (بترا)