عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب

واشنطن- يتجه الذهب الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو أيار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو تموز عند 1832.40 دولارا أمس الخميس. والذهب مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولارا للأوقية.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس “خلفية الذهب ما زالت إيجابية… ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأميركية.

“ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة”.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك “بعض المجال لتعافي” سوق العمل الأميركي وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة “بعيد جدا”.

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولارا للأوقية وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولارا.

رويترز