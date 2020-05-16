عالم أوبئة: كورونا سيستمر طويلا

عمان- توقع عالم أوبئة روسي أن يتصرف الفيروس التاجي (كورونا) بطريقتين، أن يصبح متقلبا مثل فيروس الانفلونزا، أو ألا يتغير مثل فيروس الحصبة، لكنه سيستمر لفترة طويلة جدا وستعاني منه البشرية جديا.

وقال مدير مركز “جاماليا” القومي لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، الدكتور ألكسندر غينتزبرغ، على قناة”روسيا 1″ اليوم السبت: “يمكن للفيروس أن يتصرف مثل فيروس الانفلونزا، بحيث يكون متغيرا جدا، وفي كل موسم أو موسمين أو كل ثلاثة مواسم، يكون علينا إنشاء سلالة لقاح جديدة له، أو يمكن أن يتصرف مثل فيروس الحصبة، الذي لم يتغير على الإطلاق خلال تاريخ البشرية بالكامل”.

وأوضح أنه إذا لم يتغير الفيروس، فسيجري إدراج اللقاح ضد “كوفيد 19” في تقويم التطعيم الوطني، مثل جميع اللقاحات التي تعطى إلزاميا لكل المواطنين في أعمار ومواقيت محددة.

وفي الوقت نفسه، ووفقًا للدكتور غينتزبرغ “ظهر هذا الفيروس وسيبقى معنا لفترة طويلة وستعاني منه البشرية جديا، ومن الممكن حدوث موجة ثانية وثالثة من تفشي المرض الناجم عنه”.

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