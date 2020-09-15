عالم البلاستك تحصل على علامة الجودة الالمانية “DVGW”

حصلت شركة عالم البلاستك لصناعات الانشائية المختصة في صناعة انابيب البلاستك الصحية على شهادة الجودة الالمانية DVGW بعد اجتيازها فحوص مختبرات SKZ الالمانية، و تصنف هذه الشهادة كواحدة من أهم إنجازات الشركة في مسيرتها التي بدئتها منذ أكثر من 36 عاماَ.

من جهته تحدث السيد المدير العام للشركة، المهندس عبدالحليم عابدين قائلاً” ان هذه الشهادة هي خلاصة جهد كبير قامت به كوادرنا الهندسية و الفنية الملتزمة دائماً بتطبيق اعلى معايير الانتاج والجودة والحريصة على مواكبة تطورات التصنيع في هذا المجال ” .

و الجدير بذكر ان شركة عالم البلاستك هي الشركة الأم التي مهدت لاستعمال الأنابيب البلاستيكة كبديل للأنابيب المعدنية لنقل المياه الباردة والساخنة في الشرق الأوسط و واحدة من الشركات الوطنية المرموقة في صناعة شتى منتجات الأنابيب البلاستيكية التي تخدم جميع قطاعات البنية التحتية و التي اكتسبت سمعة طيبة في الاسواق المحلية، العربية و العالمية حيث نجحت بتصدير منتجاتها للعديد من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا واسيا وتعد من الشركات الأردنية القليلة التي شاركت في العديد من المشاريع الضخمة وأبرزها مشروع أبراج الإتحاد – أبوظبي.