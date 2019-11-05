عالم بلا وجهة واضحة

لا تكاد تظهر الأحداث والصراعات الكبرى والعنيفة في العراق ولبنان وسورية أطرافا وأهدافا واضحة للصراع، ويمتد الغموض أيضا إلى الأحداث والاحتجاجات السلمية حول العالم، فليس ثمة أسباب أو مقدمات وتفاعلات واضحة ومنطقية تفسر ما يحدث أو تجعله متوقعا، وأصعب من ذلك لا تجد في التحليل قوى واتجاهات سياسية داخلية أو إقليمية أو عالمية يمكن محاولة تقدير مصالحها واتجاهاتها، ولا يكاد المتابع يعرف من ضد من؟ ومن مع من؟

فالعالم يبدو بلا قيادة واضحة، كما كان شأنه من قبل، الولايات المتحدة الأميركية التي تفردت بقيادة العالم تنسحب من التزاماتها، بل إنها تتحول بقيادة ترامب إلى دولة خارجة على السياق والإجماع العالمي، كما حدث على سبيل المثال في معاهدات والتزامات المناخ والتجارة العالمية، وبريطانيا التي أرادت الخروج من الاتحاد الأوروبي علقت في الوسط، وأوروبا تنسحب أو تنكفئ، وروسيا عاجزة، والصين والهند برغم نهضتهما الاقتصادية لا يمثلان بعد قوة وتأثيرا سياسيين في العالم، ويواجهان أيضا تحديات إصلاحية وتنموية معقدة، وتحتاج إلى وقت طويل، وفي الشرق الأوسط تبدو الدول الإقليمية والمؤثرة إقليميا مثل إيران وتركيا تواجه برغم دورها وتدخلاتها الإقليمية التهديد والمخاوف اللذين يعصفان بدول المنطقة، وربما يكون الأكثر مدعاة للخوف والقلق أن كل أزمة تندلع تتحول إلى مسار بلا عودة نحو مزيد من الخسائر والتعقيد، ولم تنجح الدول الكبرى فضلا عن الإقليمية في إدارة أو إصلاح أزمة نشأت في المنطقة. هذا العجز الذي يتساوى فيه الكبار والصغار يجعلهم أيضا (الكبار والصغار) في حالة متساوية أو متكافئة في إدارة وتسيير الأحداث والصراعات. ولم تعد ساحات الصراع القائمة بقبضة الأقوياء؛ كما في الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا، لكن تحركها جهات فاعلة لا هوية لها.

لقد بدا تشكيل منظمة دول عدم الانحياز العام 1961 حدثا كبيرا واختراقا مهما في توازن القوى العالمي، وقال رئيس الوزراء الهندي حينذاك جواهر لال نهرو لأول مرة في التاريخ الأقل قوة يفرضون شيئا على الأكثر قوة، لكن ذلك يبدو اليوم تاريخا بعيدا في عالم يغلب عليه تأثير الضعيف وعجز القوي.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس برتران بادي: تتشكل اليوم ظاهرة مهمة في التوازن وهي “قوة الضعف” فالعالم بدأ يعتمد مع صعود العولمة على توازن هش للأوضاع الاجتماعية، وكأن فائض العجز يتحول إلى خطر يهدد استقرار الجميع، فالعولمة تمضي بالمشاركين فيها إلى التشابه والتضامن، وفي ضعف الحيز الإقليمي وتلاشي الحدود تعجز السيادة عن الدفاع عن مواقعها. ونلاحظ اليوم في ظل العولمة كيف تصعد قوى مؤثرة تتحدى سيادة الدول وقوتها الصلبة، مثل القرصنة والتهريب والتزوير والعنف الداخلي، والنزعة الاستقلالية، والهويات الفرعية، وتنشأ عمليات تضامن هوياتية ولغوية واسعة تعبر الحدود. بل وياللهول فإن عمليات العنف الأيديولوجية صارت تجتذب أرباب السوابق الجرمية وفئات اجتماعية خارجة على القانون وخارجة من المجتمعات، وصار هؤلاء يؤثرون في السياسة!

والحال أن الصراع يتحول إلى اجتماعي أكثر مما هو سياسي ويتداخل الصراع بالنسيج الاجتماعي.. وبطبيعة الحال فإن علم الاجتماع صار يشارك علم السياسة في الفهم والتحليل وفي أحيان يحل محله. وكان المطلوب إلحاق الهزيمة بالعدو، لكن العدو اليوم يبدو متناثرا وغير ثابت، وأحيانا لا يمكن أو يصعب التعرف عليه.