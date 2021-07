عالم من الخيال والوهم المطلق: نعوم تشومسكي عن مستقبل الكوكب

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت هونزيكر – (كاونتربنش) 12/7/2021

بث المؤسس والمنتج التنفيذي لتلفزيون “مواجهة المستقبل” Facing Future، ستيوارت سكوت، والمضيف المشارك، ديل والكونين، مؤخرا مقابلة متعددة النطاقات مع المفكر العالمي نعوم تشومسكي، حول حالة الوجود البشري في مواجهة الانحطاط العالمي.

وبدأ المتحاورون بالإشارة إلى “ساعة يوم القيامة” Doomsday Clock (نشرة مجلس العلوم والأمن لعلماء الذرة)، والتي وضعت خطر الإبادة البشرية في أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 100 ثانية فقط حتى “منتصف الليل”. ويشعر تشومسكي أننا في الواقع أقرب إلى منتصف الليل من ذلك. وعلى سبيل المثال، يتأثر رأيه بالمعلومات الواردة في مسودة مسربة للتقرير القادم للـ”الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ”، والذي هو “أكثر قتامة بكثير من التقارير السابقة”، مع الأخذ في الاعتبار أنه ما يزال مسودة فقط حتى الآن، وهو يعتقد أن التقرير النهائي قد يخفف من الحدة في المسودة الأولية.

عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، فإن الوضع أخطر بكثير من تقرير “ساعة يوم القيامة” الأخير. فقد أصبحت أنظمة الأسلحة الجديدة قيد التطوير أكثر خطورة من الناحية الفعلية. ويعرب تشومسكي عن حيرته من تصرفات إدارة بايدن، التي توسعت في نهج المواجهة الذي اتبعه ترامب، ولا يجد الكلمات لوصف الخطر الماثل الآن. وفي الآونة الأخيرة فقط، التقى بايدن بقادة حلف “الناتو” ووجههم إلى التخطيط لحربين، ضد الصين وروسيا. ووفقًا لتشومسكي، فإن “هذا يتجاوز الجنون”. ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، وإنما يقوم الحلف بأعمال استفزازية عندما تكون الحاجة إلى الدبلوماسية حقيقية. وهذا وضع خطير للغاية.

وفقًا لتشومسكي، فإن ضبط ساعة يوم القيامة على 100 ثانية حتى منتصف الليل جاء مبنياً على: (1) الاحتباس الحراري (2) الحرب النووية؛ و(3) التضليل، أو انهيار أي نوع من الخطاب العقلاني. وعلى هذا النحو، يجعل الرقم ثلاثة من المستحيل التعامل مع المشكلتين الرئيستين الأوليين. وهكذا، هناك اختفاء كامل داخل الحزب الجمهوري لأي تظاهر بالخطاب العقلاني. ويعتقد 25 في المائة من الجمهوريين أن الحكومة تديرها مجموعة شيطانية من النخبة من المتحرشين بالأطفال. ويعتقد 70 في المائة منهم أن الانتخابات قد سُرقت. ويعتقد 15 بالمائة فقط من الجمهوريين أن الاحتباس الحراري هو مشكلة خطيرة. وهنا تكمن مشكلة لا يمكن التغلب عليها لحل القضايا الرئيسية التي تدفع عقارب الساعة باطراد أقرب إلى سيناريو لكارثة يغلب أن تكون غير مسبوقة في سجلات الحروب والتدهور البيئي.

نتيجة لذلك، يقول تشومسكي: “نحن نعيش في عالم من الوهم والخيال الكاملين”. ووفقًا لذلك، “ما لم يتم التعامل مع هذا قريبًا، فسيكون من المستحيل التعامل مع المشكلتين الرئيسيتين خلال الفترة الزمنية المتاحة لدينا، وهي ليست طويلة جدًا.”

في رأي تشومسكي، سوف يطيح الحزب الجمهوري، خاصة إذا استعاد السيطرة في العام 2024، بالمجتمع ويجره إلى أسفل حتى يصل إلى أعماق العالم السُفلي. وبكلمات تشومسكي: “إذا عادوا إلى السلطة، فمن المحتمل جدًا أن يكون ذلك بمثابة ناقوس موت منظم للمجتمع البشري”.

ومع ذلك، في ملاحظة إيجابية، ما يزال النشاط السياسي الذي يضع أقدامه على الأرض عاملاً سياسيًا يحقق النجاح. وخير مثال على ذلك “حركة شروق الشمس” التي ضغطت بشكل فعال من أجل تأسيس مؤسسة مدنية للمناخ. ويشيد تشومسكي بحركة “شروق الشمس” وكذلك باتفاق “عمال المناجم المتحدون” لدعم برنامج انتقال عمال المناجم إلى الطاقة المستدامة من خلال برامج ترعاها الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت 19 نقابة في كاليفورنيا على برنامج مماثل.

في الوقت نفسه، وعلى الجانب الآخر من دفتر الأستاذ، تخطط منظمة “أوبك” لزيادة الاستثمار وإنتاج الوقود الأحفوري لأن سعر النفط آخذ في الارتفاع. ويقول تشومسكي: “إنه سلوك انتحاري تمامًا”. سوف يكون انتحارًا في الوقت المناسب، لكنه سينتج، على المدى القصير، المزيد من الثروة للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، ثمة القليل من الشك في أن البلد سيكون غير صالح للسكن في غضون سنوات قليلة، في ما سيكون مجزرة من فعل الذات.

ويقول تشومسكي: “مهما كان ما يدور في أذهان البشر، فإنهم قادرون على قول: دعونا ندمر أنفسنا، دعونا ندمر حياة أطفالنا، لأنني أستطيع أن أجني بضعة دولارات إضافية غدًا”. ولا يقتصر الأمر على أن البلدان عمياء عن زحف الاحترار على كوكب الأرض، بل تحتكر البلدان الغنية بشكل أساسي لقاح “كوفيد-19” في مواجهة متغيرات الفيروس التي ستعود أكثر قوة وقتلاً لتطارد البلدان الغنية نفسها. في الواقع، يقف العالم في تناقض مع نفسه!

يدعي تشومسكي أن هناك فرصًا وطرقًا للوصول إلى الناس لحل المشكلات. ولكن، “ليس لدينا الكثير من الوقت”. ويحذر من أنه إذا عاد الجمهوريون إلى الحكم في العام 2024، فقد يكون الأوان قد فات. “البرامج التي يتابعونها لا تقدم أي أمل في البقاء”. وبعد كل شيء، في كل عام خدم فيه ترامب في المنصب، كان عقرب دقائق “ساعة يوم القيامة” يقترب من منتصف الليل. وفي النهاية، استسلم محللو “ساعة يوم القيامة” فتحولوا من عقرب الدقائق إلى عقرب الثواني.

هناك فرص يجب اغتنامها لوقف هذا الجنون. ولكن، لكي يكون التغيير فعالاً، فإنه يجب أن يأتي من أسفل، من عامة الناس وليس من فوق أو من السياسيين. على سبيل المثال، أصدر الكونغرس قرارًا يدعو إلى “صفقة خضراء جديدة”، قدمته النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والسيناتور إد ماركي. ويقول تشومسكي: “إنه اقتراح جيد للغاية”. وقد أوصله النشاط المكثف إلى هذه النقطة. إن مفتاح تحقيق الأشياء هو “وضع الأقدام على الأرض”. وقد احتلت “حركة الشروق” مكتب نانسي بيلوسي وحصلت على دعم من ألكساندريا كورتيز. هذا هو نشاط القاعدة الشعبية الذي قيد العمل، وقد نجح حتى الآن.

وقال تشومسكي: “هناك أشخاص طيبون مثل أوكاسيو كورتيز وماركي، لكنهم لن يصلوا إلى أي مكان ما لم يكن هناك ضغط شعبي واسع يجبر السلطات التشريعية والكونغرس والبيت الأبيض على متابعة تحقيق هذه الأهداف”. على سبيل المثال، عندما أراد روزفيلت تمرير تشريع “الصفقة الجديدة”، قال للجمهور: “عليكم أن تجعلوني أفعل ذلك، لا يمكنني القيام بذلك بنفسي”. الأمر يتطلب أجسادًا بشرية وأقداماً على الأرض للتأثير بشكل فعال على التشريعات، في حين أن النقر بفأرة الحاسوب لا يصل إلى أي مكان ويتم تجاهله بسهولة.

لدى النظر إلى الماضي، من المهم التأكيد على أنه على مر التاريخ، جعلت الأحزاب السياسية التي تعتمد على الأكاذيب المجتمع يجثو على ركبتيه في أكوام من الدمار المخزي. وخير مثال على ذلك هو سقوط روما الذي يتردد صداه اليوم: “بحلول عهد أوغسطينوس (354-430 م)، أصبحت الإمبراطورية الرومانية إمبراطورية أكاذيب. كانت ما تزال تتظاهر بدعم حكم القانون، لحماية الناس من الغزاة البربريين، وللحفاظ على النظام الاجتماعي. لكن كل ذلك أصبح مزحة سيئة بالنسبة لمواطني إمبراطورية كانت قد تحولت بحلول ذلك الوقت إلى مجرد آلة عسكرية عملاقة مكرسة لقمع الفقراء من أجل الحفاظ على امتيازات الأغنياء. لقد أصبحت الإمبراطورية نفسها كذبة: أنها وُجِدت بفضل من الآلهة الذين كافأوا الرومان على فضائلهم الأخلاقية. ولم يعد بإمكان أحد أن يصدق هذا بعد الآن: كان ذلك بمثابة انهيار نسيج المجتمع ذاته؛ فقدان ما اسماه القدماء “السلطة” auctoritas؛ ثقة المواطنين تجاه قادتهم ومؤسسات دولتهم”. (المصدر: “إرث كاساندرا، إمبراطورية الأكاذيب، 8 شباط/ فبراير 2016).

*Robert Hunziker: كاتب مستقل وصحفي بيئي له مئات المقالات المنشورة، بما في ذلك العديد من المقالات المترجمة إلى لغات أجنبية، وتظهر في أكثر من 50 مجلة وموقع في جميع أنحاء العالم. ويظهر في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: A World of Total Illusion and Fantasy: Noam Chomsky on the Future of the Planet