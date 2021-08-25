عامر شفيع يكتب لـ”الغد”: حارس مرمى بالصدفة

ليس سهلاً أن تشق طريقك في عالم كرة القدم كحارس للمرمى، أو أن تأخذ على عاتقك مجهود فريق بأكمله وتعاهد زملاءك بأن تقف سداً منيعاً مدافعاً بكل تركيز وبسالة إن المرمى.. هو مغامرة كبيرة بلا شك.

لن أكشف سراً عند الحديث بأن بداياتي مع كرة القدم كانت بمركز المهاجم، وكنت سعيداً بذلك ولا أشعر بضغوطات اللعبة بقدر استمتاعي بكل تفاصيلها وأنا أبحث عن تسجيل الأهداف، لكن في لحظة واحدة تغير كل شيء للأبد.

الصدفة وحدها قادتني لشغل مركز حراسة مرمى فريقي، وكنت أعتقد بأنها لحظات عابرة ستمضي بعد فترة قصيرة لأعود مهاجماً قوياً، لكني لم أعد، بل كانت علاقتي بمركزي الجديد تزداد تلاحما يوماً بعد آخر، حتى بدأت رغبتي تتلاشى تدريجيا بتسجيل الأهداف، بل أصبح التصدي للكرات هو شغلي الشاغل.

لم أحتج الكثير من الوقت حتى أدركت بأنني أملك كل المقومات للمضي قدماً كحارس مرمى، وتعززت قناعاتي بذلك مع استدعائي إلى منتخبات الفئات العمرية في ذلك الوقت.. أنا أتحدث عن رحلة بدأت قبل نحو 25 عاماً، وسط تقلبات يصعب وصفها في كلمات قليلة.

الالتزام بالتدريبات، وزيادة أوقات التمارين، والاستماع باهتمام كبير للمدربين والخبراء، ومع توافر الدافع والشغف والرغبة.. كنت أعلم أن وصولي للمنتخب الوطني كان مسألة وقت، لتبدأ بعد ذلك مسيرة مختلفة تماماً في مشواري الرياضي.

سنوات من العطاء والتضحية والتفاني، واضعاً كرة القدم وحراسة المرمى على رأس الأولويات.. لتمضي الأحداث بشكل متسارع، حتى بلغت أبرز المحطات والإنجازات بشكل لم أتخيله أو أصدقه يوماً.

اليوم، وبعد أن علقت قفازاتي، تختلط المشاعر بين الرغبة المتواصلة في البقاء بملاعب كرة القدم، والبحث في الوقت ذاته، عن استراحة محارب لم أحظ بها على امتداد السنوات الماضية، لكن الحقيقة الوحيدة هي: أن كرة القدم هي كل شيء في حياتي.

أعود من حيث بدأت مقالي هذا، فليس سهلاً أن تشق طريقك في عالم كرة القدم كحارس للمرمى.. وأن تأخذ على عاتقك مجهود فريق بأكمله وتعاهد زملاءك بأن تقف سداً منيعاً مدافعاً بكل تركيز وبسالة عن المرمى.. هذه رسالة لكل من يرغب بأن يصبح حارس مرمى استثنائيا.. عليك أن تتبع حدسك، أن تستمع برغبتك بتحمل المسؤولية، أن تقف شامخاً قوياً تدافع عن فريق بأكمله، أن تكون فريقاً بحد ذاته.

كرة القدم الأردنية زاخرة بمواهب كرة القدم على مستوى حراسة المرمى، يحتاج الأمر للقليل من التشجيع والإيمان الكامل بالقدرة على أن تصبح لاعباً استثنائياً، فليس أجمل من الدفاع عن قميص النشامى في المحافل الدولية، وأن تقف صماماً للأمان خلف كتيبة من الرجال الذين تعاهدوا على رفع راية الوطن غالياً.

تمسك بأحلامك، انهض وتدرب أكثر وأكثر.. وامض الى طريق الإبداع حارساً استثنائياً لم تشهد ملاعب كرة القدم مثلك من قبل.