عامر شفيع يعلن اعتزاله – فيديو

عمان – الغد – قرر حارس مرمى وقائد المنتخب الوطني عامر شفيع اعتزال كرة القدم ، والمتواجد حاليا مع المنتخب الوطني في معسكر دبي، من خلال فيديو قام الاتحاد الأردني ببثه رسمي على موقعه للتواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” موضحا أن هذا القرار هو أصعب قرار قام باتخاذه بعد أن تشاورمع المقربين له.

وقال : ” أنهي مسيرتي الكروية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في ملاعب كرة القدم، وقدمت من خلالها كل جهدي ووقتي لخدمة الكرة الأردنية في المنتخبات الوطنية واليوم انه من الصعب البقاء في نفس المستوى ، الذي دافعت فيه عن قميص النشامى، قررت اترك مكاني وانا في قمة عطائي لابقى عند حسن ظنكم دائما، واشكر سمو الأمير علي بن الحسين الذي كان سندا لي وللاعبين وكان يقف دائما معنا في المبارايات والبطولات ، وأشكر الجهاز الفني ، وأشكر الجماهير الأردنية، متمنيا التوفيق للجميع”.