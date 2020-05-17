عاملات: الحكومة لم تنجحْ بحل أزمة الحضانات

نادين النمري

عمان- استغربت أمهات عاملات اقتصار المقترح المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية لافتتاح الحضانات على المؤسسية دون الحضانات التجارية، لافتات الى أن نسبة قليلة جدا من المؤسسات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص توفر حضانات لابناء العاملات والعاملين، فيما تلجأ غالبية الأسر الى الحضانات التجارية لتوفير الرعاية لاطفالهن.

اقتصار التصور الحالي والذي لم تصدر به موافقة لغاية الآن من وجة نظر الأمهات، ليس مجديا كونه لا يوفر حلولا لكل الامهات إنما اقتصرها بتوفير الحلول للامهات اللواتي يعمل في مؤسسات تطبق المادة 72 من قانون العمل والمتعلقة بتوفير حضانات داخل مكان العمل، وهي بالمحصلة لا تشكل سوى أقلية قليلة من المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص.

وبحسب ارقام وزارة التنمية الاجتماعية، فإن اجمالي عدد الحضانات 1424 حضانة يلتحق بها نحو 50 الف طفل، لكن من بين تلك الحضانات نحو 650 حضانة مدرسية وكلية وجامعية وهذه الحضانات ستبقى مغلقة بكل الاحوال لأن المؤسسات التعليمية مغلقة.

أما الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص مجتمعين، فتبلغ 109 حضانة فقط، مقسمة على المؤسسية التابعة للقطاع الطبي وعددها 20 حضانة أما في المؤسسات الحكومية، فيبلغ عددها 16 حضانة والاخرى المؤسسية التابعة لقطاع الخاص والبالغ عددها 73 تخدم ابناء العاملات والعاملين في تلك الشركات، كما يوجد نحو 683 حضانة تجارية تابعة للقطاع الخاص هي التي تستقبل الغالبية العظمى من أطفال الأمهات والأباء العاملين.

تقول سحر وهي موظفة في القطاع الخاص وأم لطفلين (9 و7 أعوام)، رغم أن أطفالها ليسوا في سن الحضانة لكنها كانت تلجأ الى الحضانات لتوفير الرعاية لساعات ما بعد انتهاء المدرسة وخلال العطلة الصيفية تحت مسمى نادي صيفي.

وتضيف، أنها عادت وزوجها الى العمل منذ نحو اسبوعين، قائلة، “قمت بترتيب اموري مع زوجي بحيث يأخذ اجازة لمدة أسبوع وأنا اقدم لإجازة في الاسبوع الذي يليه، بعد انتهاء رصيد الاجازات أصبحنا مضطرين لتقديم اجازات غير مدفوعة الأجر، لا اعلم كم من الوقت ممكن أن نستمر على هذا المنوال”.

أما انصاف وهي معلمة في احدى الحضانات التجاربة، فباتت تستقبل الاطفال الذين كانت ترعاهم في الحضانة لديها في المنزل، وتقول “بادرت 3 امهات بالاتصال معي رغم أنني لم افكر يوما بالحضانة المنزلية لكن قبلت لجهة فأنا متعلقة بالاطفال ولجهة أخرى فانا بحاجة لاي دخل ممكن تحصيلة خصوصا بعد تسجيل الحضانة بأنها متوقفة عن العمل”.

وفي وقت باتت تلجا به أمهات الى المربيات في الحضانات من خلال خدمة الحضانة المنزلية، إلا أن امهات اخريات يعتبرن أن الحضانة المنزلية خارج اي شكل من أشكال الرقابة كما أن المنازل ليست مهيئة لاستقبال عدد كبير من الأطفال.

وتقول زين وهي أم لثلاثة أطفال اثنان منهم في سن الحضانة، “سلامة الاطفال تتطلب توفير اعادة فتح الحضانات، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيلجأ الاهالي الى خيارات اخرى ليست على مستوى عالي من الامان للطفل، ببساطة ستنتقل تجمعات الاطفال من الحضانات الى المنازل”.

وتعتبر مالكات الحضانات أن الدولة باشرت بإيجاد الحلول للفئات المتضررة باستثناء مالكات الحضانات التجارية، فالحديث عن عودة الحضانات المؤسسية يقابله انتشار للحضانات المنزلية من قبل الموظفات في تلك الحضانات.

مجموعة من مالكات الحضانات كن قد رفعن رسالة الى الحكومة عبرن فيها عن تخوفهن من انهيار القطاع كاملا، لافتات في ذلك الى أن العديد من الحضانات تعتمد على الدخل اليومي والاسبوعي وليس لها دخل ثابت، في وقت باتت تلك الحضانات تواجه اشكاليات في توفير قيمة الايجارات واجور الموظفات.

وفيما يخص خيار التقدم لقروض، بينت مالكات الحضانات “أن هذا ليس حل يدعمنا لأننا لا نستطيع سدادها في حال استمرار الاغلاق ووقف مصدر الدخل”.

من جانبها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، “إن اللجنة تقدم بطلب بفتح الحضانات والمدارس والنوادي الصيفية لكنا جاءنا رد شفوي برفض هذا الطلب والتأكيد على توجهات وزير الصحة بأنه لن يكون هناك اي فتح لتجمعات للاطفال قبل شهر أيلول (سبتمبر) المقبل”.

وأضافت، “بعد هذا الرد الشفوي تقدمنا بمجموعة من البدائل الأخرى خصوصا أن ما يتردد عن فتح الحضانات المؤسسية لوحده لن يحل مشكلة لأن قلة قليلة من المؤسسات توفر هذه الحضانات، بالتالي تقدمنا بمقترحات أن تدفع المؤسسات خصوصا التي لم تتأثر من الازمة ببدل مربيات لمساعدة الامهات العاملات في دفع اجور مربيات للاطفال والعمل مع مؤسسات وجمعيات محلية لتوفير مربيات مؤهلات بحيث نضمن السلامة والحماية للاطفال والمربيات كذلك”.

ووفق النمس، “من ضمن التوصيات كذلك اكدنا اهمية فرض العمل المرن في القطاع الخاص في ظل ان الحضانات والنوادي الصيفية غير مفتوحة، حتى لا تضطر الامهات الى اخذ اجازات دون أجر، خصوصا ان الكثير من العائلات تعتمد على عمل الزوج والزوجة”.

ولفتت النمس الى أهمية أن يقوم صندوق تأمين الامومة بمسؤوليته بتغطية تكاليف رعاية الأطفال للامهات العاملات، مشيرة الى أهمية ايجاد حلول مبتكرة لعودة عجلة الاقتصاد وبنفس الوقت الحماية للحقوق الاجتماعية والاساسية للاطفال واسرهم.