عاملات مصنع ألبسة في الشونة الجنوبية ينفذن مسيرة احتجاجا على إغلاقه (صور)

حابس العدوان

الشونة الجنوبية- نفذت العشرات من العاملات في مصنع الألبسة الجاهزة في الشونة الجنوبية مسيرة إلى متصرفية اللواء احتجاجا على اغلاق المصنع.

وأكدت العاملات ان إدارة المصنع ابلغتهن بانه سيتم اغلاق المصنع نهاية الشهر الجاري.

ويعمل في المنع ما يزيد على 400 فتاة من مختلف مناطق الاغوار مضى على عمل بعضهن 11 عاما.

وكانت إدارة المصنع قد اقرت بوجود ضائقة مالية نتيجة جائحة كورونا واغلاق الأسواق التصديرية خاصة وان انتاج المصنع يصدر إلى السوق الامريكية، مضيفة ان المستثمر يدفع حاليا ما يقارب من 200 الف دينار شهريا اجور عمال رغم تراجع الاعمال.