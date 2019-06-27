عاملون: السقوف السعرية تضعف القدرة التنافسية للشركات النفطية

رهام زيدان

عمان– قال مطلعون وعاملون في قطاع المشتقات النفطية إن وضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية سيؤثر على قدرة الشركات على المنافسة في ظل تعدد نوعيات الأصناف المباعة ما بين مستورد ومنتج محليا، في حين أن الضريبة المقطوعة هي لضمان عوائد الحكومة بالدرجة الأولى أكثر منها حماية للمستهلكين.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، قالت أخيرا إن الضریبة المقطوعة التي اعتمدها مجلس الوزراء هي المرحلة ما قبل الأخیرة في برنامج تحریر سوق المشتقات النفطیة، سیتبعها تحدید سقوف سعریة للمحروقات.

وبينت زواتي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، “نحن في المراحل النهائیة لتحریر سوق المشتقات النفطیة التي بدأت بدخول الشركات التسویقیة التي تستورد المشتقات النفطیة، فیما تستورد مصفاة البترول الأردنیة النفط الخام، وتبعها اعتماد الضریبة المقطوعة وسیتبعها مرحلة تحدید سقوف سعریة للمحروقات تتنافس المحطات على ما دون هذا السعر وهي الخطوة الأخیرة للتحریر الكامل لسوق المشتقات النفطیة مع استمرار الرقابة على هذه الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدة أن الحكومة لا تستورد النفط الخام ولا المشتقات النفطیة”.

في هذا الخصوص، قال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، لـ”الغد”، إن السقوف السعرية للمشتقات النفطية سواء في حدودها العليا أو الدنيا تقيد شركات التسويق من تقديم خدمات أفضل بسعر أقل، خصوصا إذا ما كان الهامش بين حدي السعر قليلا وضيقا.

وبين انه ورغم ذلك، فإن الحكومة في هذه الخطوة تبقي سيطرتها على السوق وتمنع تغول شركة على أخرى.

أما بالنسبة للضريبة المقطوعة، فقال الفايز إن الحكومة أرادت بذلك ضمان إيرادها من بيع هذه المشتقات بالدرجة الأولى، وأن لا تتأثر هذه العوائد خصوصا في حال انخفضت الاسعار العالمية.

زواتي بررت سابقا قرار الحكومة بتوحید الضریبة على المشتقات النفطیة، بتثبیت قیمتها، بوقف ارتفاعها حالیا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار، وبأنها تعكس اجمالي قیمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حیث سیتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالیاً مراجعة الأسعار العالمیة لتحدید نسبة التغیر في سعر المشتقات النفطیة وعكسها على الأسعار المحلیة، في حین تبقى قیمة الضریبة.

من جهته، قال مصدر مسؤول في إحدى شركات تسويق المشتقات النفطية طلب عدم نشر اسمه، لـ”الغد”، إنه طالما ان السوق يشتمل على نوعين من المشتقات النفطية منها ما هو مستورد ومنها منتج محليا فإن ذلك يستوجب توحيد المواصفات القياسية الأردنية عليها جميعا، لأن بعض الأصناف المنتجة محليا ما تزال مستثناة من تطبيق هذه المواصفة حتى تكون المنافسة بينها عادلة.

وحول الضريبة المقطوعة قال المصدر ذاته إن الشركات لم تتأثر من هذه الضريبة لأنه كانت تورد للحكومة نفس المبلغ لكن بمسميات أخرى بدلا من مسمى واحد.

يشار إلى أن قیمة هذه الضریبة على مختلف أنواع المشتقات النفطیة بلغت 370 فلسا/ لتر على البنزین( 90 ) و575 فلسا/لتر على بنزین(95 ) و700 فلس/لتر على بنزین(98 ) و165 فلسا/لتر على الدیزل والكاز و60 دینارا للطن على الغاز.

وقال مدير عام شركة تسويق المشتقات البترولية الأردنية (جوبترول)، المهندس خالد الزعبي، لـ “الغد”، إن تطبيق هذا التوجه، أي السقوف السعرية سيضعف المنافسة بين شركات التسويق، خصوصا وأن عائد ربح هذه الشركات لايتجاوز 12 فلسا للتر الواحد من المشتقات النفطية.

وأضاف أن ضعف المنافسة لن يقتصر على بيع المشتقات النفطية بل سيكون أيضا في مجال تقديم الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن الشركات طالبت الحكومة أكثر من مرة برفع نسبتها من البيع لتتمكن من المنافسة بشكل افضل.

يذكر أن عائد الضریبة المقطوعة لعام 2019 تراوح بین 1 إلى 1.5 مليار دينار، في حين ماتزال أسطوانة الغاز المنزلية مدعومة وسیبقى السعر ثابتا عند 7 دنانیر وبلغت قیمة الدعم خلال العام 2018 حوالي 56 ملیون دینار وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.