نادية سعد الدين

عمان- قرر العاملون في وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، مساء الأحد، إنهاء الإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم وكان من المقرر الاستمرار به غدًا، بعد الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد مع وزير الخارجية أيمن الصفدي على تلبية إدارة الوكالة الجزء الأكبر من مطالبهم.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على زيادة رواتب العاملين من درجة 2-8 بمبلغ 100 دينار، ومن 9- 15 مبلغ 70 دينارا، فيما قالت المصادر لـ”الغد”، إنّ “الاتفاق ربما يشمل مبلغ 20 دينارا كانت تضاف على رواتب العاملين من تلك الدرجة ليصبح المبلغ الاجمالي على تلك القئة 90 دينارا”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس لجنة متابعة مطالب اتحادات العاملين الدكتور رياض زيعان في تصريحات صحافية مشتركة التوصل للاتفاق الذي قال الدكتور زيغان إنه تم وفقه فك الاضراب المفتوح الذي بدأ الْيَوْمَ اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين. وأكد الصفدي في المؤتمر الصحفي أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروع للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم “في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية.” وبين ان حماية الأنروا التي تواجه تحديا وجوديا تشكل أولوية في السياسة الخارجية الاردنية.

وأشار الصفدي إلى أنه بتوجيه ومتابعة مباشرتين من جلالة الملك عبد الله الثاني بدأ الأردن مبكرا العمل على توفير الدعم المالي لسد عجز الموازنة في الوكالة وحشد الدعم السياسي لها. وشدد الصفدي على ان استمرار الأنروا في القيام بدورها وفق تكليفها الأممي “امر ضروري لا تنازل عنه، ولا مفاوضات حوله.”

وأكد على أن الأردن يقوم بجهود مكثفة لتمديد ولاية الأنروا التي ستطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر من دون أي تغيير فيها. كما شدد على أهمية دور الوكالة الخدماتي لكنه أكد على أهمية رمزيتها السياسية أيضا لارتباطها بقضية اللاجئين التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها في إطار اتفاق شامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وشكر الصفدي أعضاء لجنة المتابعة على روحهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة، وشكر الأنروا لتجاوبها مع مطالب اللجنة. من جانبه أكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور رياض زيغان على روح التعاون مع الوكالة وعلى دعم الاتحادات لدورها وولايتها وعلى الحفاظ على حقوق العاملين في الوكالة وعلى مصالح اللاجئينوقال إن الخلاف خلاف مطلبي تم حله وأكد على أهمية الوكالة واستمرارها شاهد على “جريمة العصر المتمثّلة في احتلال فلسطين”.

واضاف إن الاتفاق الذي تم وفقه فك الإضراب يمثل خطوة على طريق تلبية مطالب العاملين في الوكالة وقدم في الأولويات حقوق العاملين الأقل دخلا . وشكر زيغان وزارة الخارجية على جهودها في التوصل للاتفاق، لافتا إلى أهمية الدور الذي قامت وتقوم به دائرة الشؤون الفلسطينية في خدمة اللاجئين ومصالحهم. وأعلن زيغان بنود الاتفاق وهي:

1. منح جميع الموظفين من درجة 2-8 مبلغ 100 دينار قبل المسح تبدأ في 1/1/2020.

2. منح جميع الموظفين من درجة 9-20 مبلغ (70) دينار قبل المسح تشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير تبدأ من 1/1/2020.

3. يجري المسح بشكل فوري وينتهي بموعد أقصاه أربعة أسابيع مع إعلان النتائج.

4. يحق للاتحادات دعوة خبير مسوحات ويتم المسح بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية والاتحادات.

5. يجري المسح وفق المنهجية التي قام عليها مسح 2016 بمعنى أن يتضمن جميع العناصر التي تمت في المسح حسب ما هو موجود لدى الاتحادات التي شاركت فيه.

6. تبدأ دائرة الشؤون الفلسطينية بعد التشاور مع الاتحادات بالمفاوضات مع الأنروا من اجل البت في تحسين الخدمات وتعبئة الشواغر وزيادة الوظائف في التعليم والصحة ومجال النظافة. -(بترا)