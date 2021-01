عام عدم تناول الطعام بالخارج

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

دييغو سالازار* – (نيويورك تايمز) 31/12/2020

مكسيكو سيتي- قبل بضعة أسابيع، فعلنا أنا وزوجتي شيئًا لم نفعله خلال عام: تناولنا سندويشات التاكو في وقت متأخر من الليل في كشك التاكو المفضل لدينا في الشارع، “لوس خوانيس”. وهو بسطة صغيرة مشهورة في الحي، يديرها ثلاثة شبان ورجل أكبر سناً اسمه خوان، في زاوية سيئة الإضاءة على بعد ثلاثة مقاطع سكنية من شقتنا. وكنتُ قد اكتشفته عندما انتقلنا أول الأمر إلى مكسيكو سيتي من ليما، البيرو، في أوائل العام 2019.

على الرغم من أنني لم أعد كاتباً متخصصاً في الكتابة عن الطعام في المقام الأول، فإنني ما أزال أقضي الكثير من الوقت عادة في “البحث”، وهو ما يعني في الممارسة تناول الطعام والشراب في المطاعم والحانات والأكشاك وكل شيء بينها. وحتى العام 2019، جال بي بحثي حول العالم: من مزارع الكروم المجاورة لجبال الأنديز في ميندوزا في الأرجنتين، إلى مراكز الباعة المتجولين المزدحمة في سنغافورة، إلى المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان في إقليم الباسك وإلى كهوف الجبن العطرة في ملبورن وأديلايد في أستراليا. وقد تناولت الطعام مع طهاة من جميع أنحاء العالم، ومع أصدقاء -ومع أشخاص آخرين مهمين من القطاع؛ كانت تلك الوجبات مهمة للولاء والتعايش بقدر ما هي مهمة للبراعة الشخصية.

كانت تجربتي متطرفة، لكنني بالكاد كنت وحيداً في الهوس بالمطاعم. بالنسبة لأولئك منا الذين التهموا “طاولة الشيف” على محطة “نيتفليكس” Netflix، أو اعتادوا تنظيم العُطل والإجازات حول حجوزات العشاء، أصبحت المطاعم نشاطنا الثقافي الرئيسي -قاعة السينما، ومدينة الملاهي والعروض الهزلية منضمّة كلها في شيء واحد. وكانت أيضًا وسيلة تواصلنا: لقد عشت دائمًا في مراكز حضرية ضيقة؛ وحتى عندما لم أكن أعمل، كانت المطاعم والحانات مكان لقاءاتي، ومكتبي، وغرفة معيشتي.

ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، مرضت. قضيت أسابيع في المستشفى، وحُبست في المنزل ثلاثة أشهر بعد ذلك. وأصبحت الأمتار القليلة بين غرفة نومي والمطبخ والحمام هي عالَمي كلُّه. كنتُ في تمرين استباقي لعام الوباء.

وفي أوائل شهر آذار (مارس)، عندما بدأتُ عودتي الزاحفة إلى الشوارع، وإلى ما اعتقدت أنه حياتي الطبيعية، والتي شملت في رأيي تناول سندويشات التاكو في أكشاك الشوارع، والعشاءات الطويلة في المطاعم، ضربَ الوباء المكسيك. وتأجلت أحلامي بغداء لا نهاية له يوم الأحد مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء الذين يحتسون الـ”بيسكو تشيلكانو” في مطعمي البيروفي المفضل.

منذ ذلك الحين، لم نذهب أنا وزوجتي، مثل كثيرين آخرين حول العالم، إلى مطعم. ولم أغادر مدينة مكسيكو منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. ويلقي وجودُنا المختزل جداً بثقله عليّ. أريد أن أتشارك زجاجة نبيذ مع آخرين، لا أن أسكب واحدة كاملة لنفسي فقط. أريد أن أستفسر من طاهية عن شيء غير عادي وجدتُه في طبقها، وليس البحث عن “بدائل المكونات” لوصفات لا يمكنني تصورها بالضبط.

في الحقيقة، لم تكن الحياة المنزلية كلها معاناة ومشقة على أي حال. فقد أعادني الوباء إلى كلاسيكيات الطعام المريحة. وشعرت بامتياز كبير لأنني تمكنت من قضاء ساعة أو ساعتين في المطبخ أصنع الطعام لنا يوميًا تقريبًا. وفي معظم أيام الأسبوع أقوم بإعداد وجبات الإفطار والغداء والعشاء: أوانٍ ضخمة من البازيلاء الإيطالية، والأطباق البيروفية من الدجاج مع الفلفل الحار واللامو سالتادو، وأُرسلها إلى الأصدقاء. وبمرور الوقت، قمت بتطوير ما لا يقل عن 20 نوعًا مختلفًا من الريزوتو. وكانت صناعة خُبز الموز هوساً لبعض الوقت أيضاً.

من حين لآخر، على مدى هذه الأشهر الأخيرة الماضية، عندما قررت أنني أطبخ شيئًا مميزًا، كنت قد طلبت قطعاً خاصة من اللحوم من محل الجزار في الحي، على سبيل المثال، أو فطر موريل الموسمي من متجر متخصص، وكنا نفتح زجاجة نبيذ، مسرورين بالفرصة الفريدة للاستمتاع بوجبة فاخرة. وبعد ذلك أدركت أنني ما أزال أفتقد كل شيء حول ما جعلني أحب الطعام ذات مرة: الأشخاص الذين يصنعونه، و”التحلية” -تلك الدردشة اللامحدودة بعد تناول الحلويات، وعدم الرغبة في مغادرة الطاولة، والبهجة الخالصة في التجربة المشتركة.

وبدأنا مؤخرًا، زوجتي وأنا، في المغامرة بالخروج في تلك الأوقات من اليوم عندما نعلم أنه لا يوجد الكثير من الناس في الشارع. وهكذا حدث أننا وجدنا أنفسنا، ذات ليلة، في زاوية الشارع عند لوس خوانيس. وهناك، كُتب على لافتة صغيرة: “الطعام سفري فقط”. وقالت شاخصة أصغر بجانبها: “استخدام معقم اليدين إلزامي”.

اعتاد كشك تاكو لوس خوانيس أن يكون مزدحمًا ضاجاً بالحياة في كل ليلة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 4 صباحًا، أو نحو ذلك. وكان الزبائن دائمًا مزيجًا مثيرًا للفضول: موظفو مكاتب، رواد صالات التمارين الرياضية، والسياح، وصناع الحفلات.

أما الآن، عندما مررنا به ونحن نتمشى، لم نجد سوى اثنين من العاملين، مقنَّعين وينتظران بصمت.

“لماذا لا تطلب رقم هاتفهم؟” قالت زوجتي. وبعد أيام قليلة اتصلت بهم وطلبت سندويشات تاكو الشاورما وشريحة من لحم الخاصرة مع الجبن في خبز التورتيلا المصنوع من الدقيق.

عندما وصل الطعام، بدت رائحته غريبة ومُرضية. لم آكل سندويشات التاكو خلال عام كامل، وها هي ذا قابعة على منضدتي، سندويشات تاكو الشارع -وصلصاتها- التي تم توصيلها مباشرة إلى مطبخي.

أكلناها بلهفة. وكانت لذيذة بطبيعة الحال؛ تذكاراً لذيداً منكّها بالأوقات الماضية. ولكنها كانت، في الوقت نفسه، بمثابة تذكير مؤلم بالعالم الذي لم نعد نعيش فيه؛ عالم كان يمكنك أن تتوقف فيه عند بسطة طعام في وقت متأخر من الليل لتأكل أربع سندويشات تاكو، وتضيف الصلصة إلى طبقك الذي يُستخدم لمرة واحدة، محاطًا بغرباء من دون التفكير في احتمال الإصابة بمرض مميت؛ عالم يمكنك فيه تناول العشاء واحتساء زجاجة نبيذ -أو اثنتين أو ثلاث- في مطعم جالسًا إلى طاولة مليئة بالأصدقاء بدلاً تناول وجبتك أمام شاشة الكمبيوتر، مرتديًا سروال بيجامة.

كان عندئذٍ عندما ضربتني الفكرة. كانت سندويشات تاكو لوس خوانيس رائعة، لكن سندويشات التاكو الرائعة، مثل شرائح اللحم الرائعة مع الفطر والباستا بالليمون، تفتقر تماماً إلى النكهة إذا لم تكن الطبق الجانبي لدردشة رائعة أو لحظة مشتركة مع العائلة والأصدقاء.

قبل أيام، التقيت أنا وزوجتي بصديق طاهٍ لم نره منذ عام أمام مطعمه الشهير للمأكولات البحرية. كان يعلم أنني كنت مريضًا قبل الوباء، وأن حجري الصحي كان أطول من معظم الآخرين. وقد أصيب هو بـ”كوفيد” مرتين -أو هذا ما قاله.

حاول أن يعانقني. وبدا من المؤلم جداً أن أرفض عناقه. قلت: “ليس بعد، يا صديق الروح”. ثم سألني متى أكلت آخر مرة في مطعم. نظرت أنا وزوجتي إلى بعضنا بعضا. قلت بخجل: “في آذار”. ولم يستطع التصديق. قال: “دعونا نفعل هذا. سوف أحجز لكما الغرفة الخاصة غدًا”. وقلت له إنني سأفكر في الأمر. عندما عدنا إلى البيت، قررنا أن الوضع ما يزال غير آمن بما يكفي لقبول عرض صديقنا. لكن قرار رفض دعوته -على مضض- كان أكثر من ذلك. لن تكون المرة المقبلة التي نخرج فيها إلى مطعم جلوسنا معزولين في غرفة خلفية مع القلق من الإصابة. ستكون طلعتنا الأولى إلى مطعم هي المشاركة والضحك والشرب مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء، عندما يكون مرضي -والوباء- قد أصبحا مجرد ذكرى بعيدة. ونحن لم نصل إلى هناك بعد، لكني بالكاد أستطيع الانتظار.

*Diego Salazar: صحفي ورئيس سابق في أكاديمية أفضل 50 مطعمًا في العالم.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Year of Not Eating Out