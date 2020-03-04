عباءة الحسين.. إرث هاشمي

عمان-الغد- لفت سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأنظار اخيرا، بظهوره باللباس العربي التقليدي، أو العباءة، الأمر الذي أثار الإعجاب، سيما وأنها المرة الأولى التي يظهر بها سموه مرتديا هذا اللباس رسميا.

ويحظى ولي العهد الشاب بالكثير من الإعجاب من المواطنين، ولاسيما فئة الشباب، الذين يجدون فيه أميرا هاشميا عفويا، وقريبا إلى القلب.

