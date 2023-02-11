عبابنة: أدوية بمليوني دينار للأشقاء في سورية

قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة أنه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بالوقوف إلى جانب الأشقاء في سورية نتيجة الزلزال، قامت النقابة بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية بجمع تبرعات تجاوزت قيمتها مليوني دينار أردني لغاية الآن.

وأضاف عبابنة أن النقابة ستقوم بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لارسال التبرعات إلى سوريا ليستفيد منها المتضررين من آثار الزلزال.

وأكد أن النقابة ستواصل عملية جمع التبرعات بالتعاون مع شركات ومستودعات الأدوية لصالح المتضررين من الزلزال وتقديم المزيد من الدعم.

وأشار ان مؤسساتنا لن تتوانى عن تقديم المزيد وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية ما دام هناك صيحة طفل أو استغاثة شيخ في سورية الحبيبة.