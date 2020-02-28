عبابنة: %2 نسبة الوفيات بين مصابي “كورونا”

عمان- أكد أخصائي علم الفيروسات بجامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور مصطفى عبابنة أن 80 % من الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس الكورونا هم فوق الـ60 من العمر و75 % منهم لديهم أمراض أخرى وان نسبة الوفيات بين المصابين بالفيروس بين 2 إلى 3 %.

وبين خلال محاضرة له في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع أول من أمس بعنوان “فيروس الكورونا المستجد: ماذا نعرف عن طبيعة هذا الفيروس حتى الآن؟” وادارها رئيس الجمعية، رضا الخوالدة، ان عدد الاصابات بهذا المرض بلغت حتى الآن أكثر من 81 ألفا و128 حالة وعدد الوفيات بلغ 2765 وعدد الحالات التي شفيت 30 الفا و258 حالة، مبينا أن حضانة الفيروس تمتد من يومين إلى 14 يوما وفي بعض الحالات وصلت إلى 24 يوما.

وقال إن الحالات البشرية المصابة التي تصنف كحالات خفيفة تشكل 82 % والحالات المصنفة خطرة 15 % بينما الحرجة جدا تشكل 3 % ويوجد بروتوكول علاجي معتمد من منظمة الصحة العالمية للتعامل مع هذه الحالات.

وحول امكانية العدوى خلال فترة الحضانة، أكد انه يوجد حالات بسيطة تم الاشارة اليها في بعض الدراسات، مشيرا إلى أن وسيلة الانتقال الاساسية للفيروس هي عبر الرذاذ اثناء السعال والعطاس لكن الفيروس موجود في اللعاب والبول والبراز ما يفتح المجال لطرق اخرى للعدوى.

واوضح ان الفيروسات التاجية من اهم الفيروسات الموجودة والتي لها تأثير مباشر على صحة الإنسان والحيوان، والتي منها فيروس كورونا”، مضيفا أن الفيروسات التاجية تصيب الثدييات ابتداء من الخفاش مرورا بالكلاب والقطط والأبقار وانتهاء بالإنسان حيث إن هذه الفيروسات، تحتوي على الحامض النووي (RNA) كمادة وراثية، وهي سريعة التطور، وأن معدل الطفرات (المزج بين المادة الوراثية لأكثر من فيروس) عالي جدا في الفيروسات التاجية، وهذا الأمر ينطبق على الفيروسات الأخرى مثل الانفلونزا والايبولا التي بدورها تستخدم الـRNA كمادة وراثية.

وأشار عبابنة، إلى أن الفيروسات التاجية كانت متعايشة مع الإنسان إلى حد ما، حيث يوجد 4 أنواع من هذه الفيروسات تسبب عدوى رشح للإنسان ولا تؤدي إلى الوفاة لكن فيروس كورونا، اخترق هذا التعايش، في 3 مناسبات، حيث كانت المناسبة الأولى في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، بعد ظهور فيروس “سارس” والذي أصاب 8096 إنسانا حول العالم وقدرت نسبة الوفيات بـ10 % وفي الحالة الثانية، ظهر فيروس “MERS_Cov” في شبه الجزيرة العربية والأردن في نيسان (أبريل) 2012 وأصيب به 2494 شخصا وبنسبة وفيات تقارب الـ35 %، لافتا إلى أن فيروس كورونا يأتي في الحالة الثالثة، والذي أصاب الصين في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في سوق الأحياء البحرية والبرية.

وتخلل المحاضرة العديد من الاسئلة والمداخلات التي اكدت أهمية تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالمرض ليكونوا على معرفة واسعة بالمرض لا سيما في ظل كثرة الاشاعات حول المرض وانتشاره.-(بترا)