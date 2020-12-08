إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر – فيديو

باريس – توقفت مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون “لقد قال زنجي” في اشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما اثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب.

وفي حال عدم استكمال المباراة قد يؤدي ذلك إلى خسارة باشاك شهير صفر-3، وبالتالي منح بطاقة التأهل لدور الـ16 إلى باريس سان جرمان، علما أن الفريق التركي كان خارج المنافسة في المركز الرابع بثلاث نقاط بفارق ست عن الفرق الثلاث الأخرى في المجموعة قبل هذه الجولة.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يدين بشدة العبارات العنصرية التي استهدفت المدرب المساعد، وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: ” تركيا تقف في مواجهة العنصرية والتمييز بالرياضة وكافة مجالات الحياة دون قيد أو شرط، أؤمن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة”. – وكالات