عباس النوري يتصدر مواقع التواصل بتصريحات مثيرة للجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بدعوات للتضامن مع الفنان السوري عباس النوري، الذي اشتهر بدور “أبو عصام” بمسلسل “باب الحارة” عقب هجوم تعرض له إثر تصريحاته حول الحريات في سوريا.

وجاء هذا “الهاشتاغ” بطلب من الكاتبة عنود الخالد، زوجة الفنان عباس النوري، حيث نشرت عبر صفحتها في “فيسبوك” صورة لزوجها وعلقت قائلة: “لكل الشرفاء ومحبين سورية والحريصين على سورية الرجاء تفعيل هاشتاغ #متضامن_مع_عباس_النوري”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع هذا “الهاشتاغ”، حيث علقت الممثلة ​شكران مرتجى​ على منشور عنود الخالد بنفس “الهاشتاغ”، في حين نشر الممثل كرم الشعراني صورة للنوري وعلق عليها قائلا: “لا يحق لأي شخص أن يشكك بوطنية هذه القامة العظيمة التي قدمت لهذا الوطن كثيراً من الفن والإنسانية، #متضامن_مع_عباس_النوري”. وكالات