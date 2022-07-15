عباس لـ بايدن: أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن السلام يبدأ من فلسطين والقدس.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، اليوم الجمعة، أنه إذا أرادت إسرائيل أن تكون دولة طبيعية، فلا يمكنها أن تستمر بالتصرف كدولة فوق القانون الدولي، وهذا يستدعي أن تنهي احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وتابع: أكدنا لفخامة الرئيس بايدن أهمية إعادة تثبيت الأسس التي قامت عليها عملية السلام المستندة لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين على حدود العام 1967.

وقال: بعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال، أما آن لهذا الاحتلال أن ينتهي، وأن ينال شعبنا الصامد حريته واستقلاله، وأن تتحقق آمال شبابنا وشاباتنا الذين نعتز ونثق بهم وبإبداعاتهم، في غد واعد بلا احتلال.

وأضاف: “نتطلع لخطوات من جانب الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب، وإعادة فتح مكتبها في واشنطن”.

وأبدى عباس الاستعداد للعمل في إطار الشراكة والتعاون من أجل إزالة أي عقبات لتحقيق ذلك.

وطالب سيادته بمحاسبة قتلة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.