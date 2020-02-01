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عباس: لن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

منذ 5 ساعات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاجتماع في جامعة الدول العربية في القاهرة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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الغد- قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، إنه لن يقبل الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مشيراً إلى أنه لن يسجل في تاريخه أنه باع القدس.

جاء كلام عباس خلال انطلاق الاجتماع الطارىء لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة.

وفيما يلي أبرز ما قاله عباس:

أبلغت ترمب من قبل بأنني أؤمن بأننا نستطيع أن نعيش بدولة منزوعة السلاح

كنت أعرف أن ترمب سيقترح العاصمة في أبو ديس

لم يحدث أي اتصال بيننا وبين إدارة ترمب لأننا لم نعد نصدقهم

رفضت استلام الخطة وتلقي اتصالات ترمب لاني كنت اعرف أنه سيبني عليه بأنه قام بمشاورتنا

ترمب أرسل لي الصفقة لأقرأها ورفضت ومن ثم رفضت تلقي اتصالاته

الخطة الأمريكية تنتزع 30% مما بقي من الضفة الغربية

“رضينا بالبين والبين ما رضي فينا”

المخابرات الأميركية تؤيد موقفنا بشأن صفقة ترامب

الخطة تمنح إسرائيل السيطرة الأمنية الكاملة على كل ما هو غرب نهر الأردن

الخطة ستعطي منطقة المثلث بسكانها العرب لنا للتخلص منهم

الخطة تمنح إسرائيل صلاحية التطبيق الفوري بينما لا يحق لنا ذلك إلا بعد 4 سنوات

الملك عبدالله الثاني هو الوصي وراعي المقدسات في القدس

اشترطوا علينا الاعتراف بيهودية إسرائيل لنثبت حسن نوايانا

لدي اعتقاد تام أن ترامب بارك “صفقة القرن” دون أن يعرف عنها شيئا

الخطة تشترط علينا أن ننزع سلاح غزة ونلغي حق العودة للفلسطينيين

خطة السلام تطالبنا بعدم السيادة على الأراضي والتنازل عن قرارات الشرعية الدولية

أبو مازن: خطة السلام تطالبنا بعدم الانضمام للمنظمات الدولية

العالم لن يقبل بالظلم وسيقف إلى جانبنا

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