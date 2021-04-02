عباس متوج ملوك ليوم واحد

يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع 2/4/2021

الخطاب الذي ألقاه أمس رئيس راعم/الموحدة منصور عباس لا يحل العقدة السياسية، مع أن هذا خطاب مهم، شاق للطريق. يحاول عباس أن يضع فيه أساسا جديدا، مشتركا، للعلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل الخط الأخضر. وهو يفلت من هذا الأساس النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، يفلت المشاعر الوطنية التي تفعم قلوب كل واحدة من القبيلتين والحساب الدموي الذي بينهما، بل ويفلت الادعاءات بالإقصاء، التمييز والظلم.

للأساس الذي يقترحه قدمان: قدم واحدة تلمس سلسلة من المشاكل العملية التي تثقل هذه اللحظة على الوسط العربي، وعلى رأسها الجريمة وانعدام البنى التحتية. هذه المشاكل يمكن للحكومة، كل حكومة أن تتصدى لها لاستثمار سخي من المال والمقدرات. القدم الثانية قيمية: يعرض عباس شراكة تستند الى فهم الإسلام المحافظ، المناهض لليبرالية، المناهض للعلمانية، المناهض للنزعة النسوية والمناهض للمثلية. إذا تجاهلنا للحظة “صب غضبك على الاغيار فلا ينطفئ”، إذا تجاهلنا مظاهر الكراهية الوطنية-الدينية عندهم وعندنا على حد سواء، فهذا مفهوم تشعر فيه الأحزاب الحريدية وكأنها في بيتها. ولا غرو أن الحاخام كينيابسكي، كبير الحاخامين الليتوانيين، يفضل عباس على اليسار: فهو يعرف من هو العدو الحقيقي الذي يهدد أسوار الغيتو خاصته.

ليس مؤكدا أن في الوسط العربي ارتاحوا للجملة التي وصف فيها عباس نفسه كـ”مسلم، عربي ومواطن إسرائيلي”. ففي مسعى لإبهار سامعيه اليهود تنازل عن عنصر مهم في هوية وعزة ناخبيه. فإما أن يكون رجلا شجاعا جدا أو أنه سطحي وخفيف العقل. فبذلك كشف نفسه للادعاء بأنه بالإجمال مرعي، مسلم مدجن.

لقد جاء الضغط لتغيير الاتجاه من الأسفل، من داخل الوسط العربي. فقد مل العرب الإسرائيليون أن يشكلوا مثابة الغائبين الحاضرين في السياسة الإسرائيلية. فهم يريدون التأثير ، الميزانيات، الوظائف، أقل رام الله وغزة، أكثر الناصرة، الطيبة وراهط. وجهتهم نحو الاندماج. أيمن عودة كان السياسي الأول الذي حاول تغيير المنظومة الفكرية. لشدة الأسف، رد أزرق أبيض يده الممتده: الى الفراغ دخل عباس ومذهبه الإسلامي ونتنياهو واحتياجاته السياسية.

هل منصور عباس هو متوج الملوك، لسان الميزان؟ عباس قال أم أنه لا يزوغ بصره من الألقاب التي أضيفت عليه. خير أنه لا يزوغ بصره، إذ ليس مؤكدا على الإطلاق بأن في نهاية المسيرة سيكون هو الرجل الذي يقرر أي حكومة ستقوم لنا، إذا كانت ستقوم. فالمفتاح يوجد في هذه اللحظة لدى بينيت.

أمس التقى عودة وأحمد الطيبي، رئيسا القائمة المشتركة، مع لبيد. طلب لبيد أن يوصوا به لدى الرئيس. لم يتعهدوا رسميا ولكن الافتراض كان أن هذا ما سيفعلانه. لم يتعهدا بأنهما سيفعلان ذلك إذا ما طلب منهما أن يوصيا ببينيت. لقد جاءا دون سامي أبوشحادة من التجمع. لبيد لم يستبعد التجمع؛ حزب التجمع هو الذي قرر التغيب. في كل ما يتعلق بالتوصية للرئيس تعد المشتركة خمسة نواب، وليس ستة.

يحاول لبيد أن يصل الى 55 موصيا، كي يتلقى من الرئيس التعيين وعندها يقيم مع بينيت حكومة تغيير تناوبيه. فيما يكون بينيت هو الأول في رئاسة الوزراء وهو البديل. الخطة لن تتغير حتى لو حصل على موصين أقل.

بينيت غير ملزم بأن يقرر فورا أي حكومة يفضل، ولكن ما سيقوله سيكون له وزن في قرار الرئيس من سيحاول أن يشكل الحكومة أولا، لبيد أم نتنياهو.

في النهاية سيتعين على بينيت أن يقطع الصمت، فإما أن يخرج الى مغامرة سياسية تنطوي على مراهنة كبيرة، أو أن يدخل الى الأبد تحت جناحي نتنياهو. من جهة مخاطر كبرى، من جهة أخرى نهاية بشعة معروفة مسبقا. “آييلت شكيد يوجد احتمال في أن تجد مكانها في الليكود”، قال لي واحد كان هناك. “أما بينيت فإنهم سيلفظونه الى الخارج”.