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عباس: مستحيل أن نقبل فلسطين بلا القدس.. و”صفقة القرن” لن تمر

منذ ساعة واحدة

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رام الله (الأراضي الفلسطينية)- أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رفضه مجددا لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلا إن “الصفقة لن تمر”.

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، القدس ليست للبيع و”صفقة القرن” مؤامرة لن تمر و سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، مضيفا أنه مستحيل أن نقبل فلسطين بلا القدس.

وأكد عباس أن أميركا صنعت وعد بلفور وخطة اليوم بداية لتطبيقه، وأن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل.

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