عباس ونجداوي يزينان القائمة الأولية لـ”صقور الأردن” في البطولة العربية

خالد العميري

عمان – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان والإسباني اغناسيو، القائمة الأولية المستدعاة لتمثيل “صقور الأردن” في بطولة المنتخبات العربية، التي تحتضنها الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 16 شباط (فبراير) الحالي، بمشاركة 9 منتخبات.

وبعد اعتذار قطر عن عدم المشاركة، ستشهد البطولة – التي تسحب قرعتها يوم السابع من الشهر الحالي إلى جانب المنتخب الوطني، مشاركة منتخبات الدولة المستضيفة الإمارات والجزائر والصومال والمغرب وتونس وسورية ولبنان وليبيا.

وشهدت القائمة التي أعلنها اتحاد كرة السلة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، تواجد 17 لاعبا، وهم: زيد عباس، أمين أبو حواس، مالك كنعان، محمود الهزايمة، فادي قرمش (الأرثوذكسي)، محمود عابدين، يوسف أبو وزنة، محمد شاهر، زين نجداوي (الوحدات)، أحمد حمارشة، جوردان دسوقي، أحمد عبيد (الأهلي)، علي كنعان (الجبيهة)، أدهم الدجاني (كفريوبا)، بالاضافة إلى المحترفين في الدوري السعودي، فريدي إبراهيم وهاشم عباس وسامي بزيع، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة غياب اللاعب موسى العوضي للإصابة.

وسيبدأ المنتخب الوطني الأول تدريباته اليوم في تجمعه الأول، على أن ترتكز التدريبات ضمن فترة التحضير القصيرة، على الجوانب الفنية، قبل أن تغادر بعثة “صقور الأردن” في السادس من الشهر الحالي إلى الإمارات “دبي”، للمشاركة في البطولة العربية.

وكانت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة السلة، قررت إجراء تعديل على لائحة تسجيل اللاعبين، باعتماد 14 لاعبا لكل فريق بدلا من 12، وهو العدد المسموح به في الملعب، على أن تستفيد الفرق من إشراك اللاعبين الإضافيين في حال إصابة أي لاعب أساسي بفيروس “كورونا”، مع تأكيد إقامة المباريات إذا كان عدد المصابين أقل من سبعة، والتأجيل في حال زاد العدد عن المعدل المطلوب.

ويشير نظام البطولة إلى توزيع المنتخبات على مجموعتين، بحيث تقام مباريات الدور التمهيدي خلال الفترة من 8 إلى 12 شباط (فبراير) الحالي، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وتصعد 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام يوم 14 شباط (فبراير) الحالي، طبقا لنظام “الكروس”، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

وتتأهل الفرق الفائزة إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية، المقرر إقامته يوم 15 من الشهر الحالي، على أن تختتم البطولة في اليوم التالي لتحديد المراكز الأربعة الأولى.

إلى ذلك، سيغيب لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف فناربخشة التركي، والمجنس الأميركي دار تاكر، عن صفوف المنتخب الوطني في البطولة العربية، على أن يلتحق اللاعبان بتدريبات المنتخب الوطني في عمّان، تأهبا لمواجهة لبنان وأندونيسيا عند الساعة السابعة مساء من يومي 24 و27 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة، ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023.

ويحتل “صقور الأردن” المركز الثالث في مجموعته الثالثة برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق أفضلية النقاط عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني بذات الرصيد النقطي، فيما يتصدر منتخب لبنان المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 4 نقاط من فوزين على أندونيسيا، التي حلت في المركز الأخير برصيد نقطتين من خسارتين.

وطبقا لتعليمات التصفيات، تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، لتندمج مع إحدى مجموعات شرق آسيا، مشكلة مجموعة من 6 منتخبات، على أن يحمل كل منتخب نقاطه من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وتلعب المنتخبات الستة بالمجموعتين في المرحلة الثانية ضد بعضها بنظام الذهاب والإياب.

ولن تلعب منتخبات المجموعة الواحدة ضمن المرحلة الأولى مع بعضها مرة أخرى في الدور الثاني، حيث تتنافس 6 منتخبات من آسيا وأقيانوسيا على البطاقات المؤهلة لمونديال السلة، باعتبار اليابان والفلبين من الدول المستضيفة التي تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم، في الوقت الذي تنخفض فيه البطاقات إلى 5 حال حصول إندونيسيا على أحد المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا المؤجلة إلى تموز (يوليو) من العام المقبل، والتي تقام في جاكرتا.