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عباس يؤكد أمام مجلس الأمن رفض خطة السلام الأميركية

منذ ساعة واحدة
الرئيس محمود عباس

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي رفض خطة السلام الأميركية للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني التي وصفها بأنها تشبه “الجبنة السويسرية” ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.
وقال عباس وهو يعرض خريطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن “نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأميركية-الإسرائيلية … نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية”.
وأضاف “يكفي أن تكون مرفوضة من قبلنا كونها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية”.
وسأل الحضور “من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا”.
وأضاف “جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط”.
وأوضح عباس “هذه الصفقة الغت قانونية مطالب الشارع الفلسطيني وحقه المشروع. كما شرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة للأراضي وضم”.
والخميس دافع صهر الرئيس الأميركي وعراب خطة السلام الأميركية جاريد كوشنر أمام مجلس الأمن الدولي عن ضرورة التخلي عن “العادات” القديمة لدى التعامل مع “المشكلة الأكثر صعوبة في العالم”. (أ ف ب)

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