عباس يحتاج لأسبوعي راحة.. والدومينيكان تخسر مباراتها الإعدادية الأولى

عمان – الغد – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أن قائد المنتخب الوطني زيد عباس سيغيب عن الملاعب مدة أسبوعين فقط، ليكون جاهزا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 المقرر إقامتها في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وتعرض زيد عباس لإصابة في وتر عضلة الساق خلال مباراة المنتخب الوطني الأولى ببطولة كأس ويليام جونز، ليغادر بعدها إلى تركيا، وقدر اللاعب حينها مدة غيابه عن الملاعب لفترة تمتد إلى 5 أسابيع.

وخضع عباس في تركيا لفحوصات في مركز طبي متخصص، بحضور عضو لجنة المنتخبات في اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة دينا هلسة، ومدرب منتخب السيدات ظافر كالايشوغلو الذي تواصل مع الطبيب المختص للاطلاع بشكل تام على حالة اللاعب، وتم عرض الفحوصات على د. زياد دحابرة من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الاتحاد والذي تابع حالة عباس منذ البداية، ليتم التوصل إلى قرار بإراحة اللاعب أسبوعين فقط، حيث من المقرر أن يكون بعدها قد استعاد عافيته بشكل كامل.

العوضي يرزق بـ”ناصر”

وكان المنتخب الوطني قد افتقد أيضا في بطولة “ويليام جونز” لخدمات النجم المخضرم موسى العوضي الذي سمح له الجهاز الفني للمنتخب بالبقاء إلى جانب أسرته، حيث رزق أول من أمس بمولود أسماه ناصر.

ويعتبر العوضي من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الوطني، وسيعود لتدريبات الفريق الذي سيصل إلى المملكة اليوم الإثنين بعد انتهاء مشاركته في البطولة التي أقيمت بالصين تايبيه.

المنتخب الوطني “سادسا” في ويليام جونز

على صعيد متصل، انتهت أمس منافسات كأس ويليام جونز في الصين تايبيه، حيث حل المنتخب الوطني في المركز السادس على سلم الترتيب، وذلك بعد خسارة منتخب الصين تايبيه (ب) أمس أمام مايتي سبورتس الفلبيني بنتيجة 71-81.

وتفوق المنتخب الوطني على منتخب الصين تايبيه (ب) بفارق المواجهات المباشرة، وذلك بعدما تعادل الفريقان بنسبة الانتصارات (25 % – انتصاران مقابل 6 هزائم).

وتوج مايتي سبورتس باللقب بعدما حقق 8 انتصارات دون خسارة، فيما جاء المنتخب الكوري الجنوبي بالمركز الثاني بـ7 انتصارات وخسارة وحيدة، وحلت اليابان في المركز الثالث بـ6 انتصارات وهزيمتين، متفوقة على منتخب الصين تايبيه (أ) الذي جمع 5 انتصارات مقابل 3 هزائم، فيما أتى المنتخب الإيراني بالمركز الخامس (4 انتصارات و4 هزائم)، علما بأن المنتخب الإندونيسي احتل المركز الثامن برصيد انتصار واحد و7 هزائم، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على فريق جامعة كولومبيا البريطانية من كندا.

الدومينيكان تسقط في اختبارها الودي الأول

خسر المنتخب الدومينيكاني مباراته الأولى ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2019، أمام ضيفه المنتخب النيجيري بنتيجة 81-85 أول من أمس.

وكان أدريس دي ليون أفضل مسجلي الدومينيكان برصيد 16 نقطة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف ماركيز تاونز 14 نقطة، وإلوي فارغاس 12 نقطة و5 متابعات، وإل جاي فيغويرا 12 نقطة و3 متابعات.

ويستجدد اللقاء بين المنتخب اليوم الإثنين، علما بأن المنتخب الدومينيكاني يفتقد لخدمات نجم الـNBA آل هورفورد الذي أعلن غيابه عن النهائيات العالمية بعد توقيعه عقدا للانضمام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وما تزال الأمور غامضة حول إمكانية مشاركة لاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز كارل أنتوني تاونز.

وسيخوض المنتخب الدومينيكاني أول مبارياته في كأس العالم المقبل أمام المنتخب الوطني يوم الأول من أيلول (سبتمبر)، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.