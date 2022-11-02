عباس يطالب بتشكيل لجنتين وزاريتين لدعم فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” تدمر حل الدولتين بشكل ممنهج وتستمر بممارساتها أحادية الجانب ولم تترك لنا خيارا سوى “إعادة النظر في مجمل العلاقات معها وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية”.

وأضاف عباس في كلمته خلال الجلسة المخصصة لكلمات القادة العرب في القمة العربية بالجزائر، أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تقويض حل الدولتين ويتصرف فوق القانون مستندا لغياب المحاسبة، ومستندا إلى صمت دولي.

ودعا جامعة الدول العربية لاتخاذ قرار في القمة الحالية لتشكيل لجنتين وزاريتين لدعم فلسطين سياسيا وقانونيا، مؤكدا الحرص على إنجاح جهود الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني.

وتابع: “الشعب الفلسطيني يواجه ظروفا في غاية الصعوبة جراء استمرار الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع”.

ونقلا عن قناة “المملكة”، طالب الرئيس الفلسطيني بدعوة الأزهر والفاتيكان لتبني خارطة طريق لمواصلة القيام بواجبهما حيال القدس ومقدساتها.

وتتواصل أعمال القمة العربية لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الجزائرية، في دورتها الاعتيادية الحادية والثلاثين، تحت عنوان قمة “لمّ الشمل”، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتأتي القمة العربية في الجزائر بعد توقف نحو ثلاث سنوات حيث كان مقررا عقدها في آذار/ مارس 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لجائحة كورونا، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، وكانت أول قمة استضافتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973، فيما كانت الأخيرة عام 2005.