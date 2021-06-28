عباس يطمئن على سير التحقيق في قضية وفاة نزار بنات

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة الناشط نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق في القضية.

ووجه عباس بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يتم اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية، مشددا على ضرورة أن “تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون”.

ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين.

وأثارت وفاة الناشط والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية، يوم الخميس، جدلا واسعا وانتقادات للسلطات بفلسطين، منها من اعتبر ما حدث اغتيالا وحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية.

ويعتبر الناشط نزار بنات، الذي كان ينوي خوض الانتخابات البرلمانية قبل إلغائها في وقت سابق من هذا العام، من أشد منتقدي السلطة الفلسطينية، وقد سبق ودعا الدول الغربية إلى قطع المساعدات عنها بسبب ما اعتبره انتهاكاتها لحقوق الإنسان.-(RT)