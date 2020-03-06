عباس يعلن الطوارىء في فلسطين بسبب الكورونا

رام الله – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة اكتشاف سبع حالات مصابة بفايروس الكورونا بمدينة بيت لحم والاشتباه في عشرات الاصابات في كل من جنين وقلقيلية واريحا ورام الله والخليل.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس ابتداء من صباح اليوم الجمعة.

واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عبر تلفزيون فلسطين إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد واقتصار الحركة بين المحافظات فقط على حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين ووضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ومنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

كما قرر اشتية إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، كما كلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّيل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ، مثلما قرر نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات واعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما. (بترا)