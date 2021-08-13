عباس يفكر في دخول عالم التدريب ويؤكد: مستقبل السلة الأردنية بخير

خالد العميري

عمان – “لا يوجد أفضل من هذه الفرصة لإعلان نهاية مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني”، بهذه العبارة وضع قائد المنتخب الوطني زيد عباس، حدا لمسيرته مع “صقور الأردن” بعد نحو 16 عاما من الإنجازات التي ستبقى خالدة في تاريخ الرياضة الأردنية وليس كرة السلة فقط، آخرها كان الفوز بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة.

بدأ زيد عباس حياته الرياضية من جبل النار، وتحديدا من بوابة نادي عيبال نابلس، قبل أن يلتحق بإحدى الجامعات الأردنية، والتي شكلت نقطة انطلاقته نحو الاحتراف بعدما انضم إلى نادي الأرينا في العام 2002، وظفر مع فريق فاست لينك (زين لاحقا) بلقب بطولة الأندية الآسيوية العام 2006، ثم انتقل للعب مع العلوم التطبيقية في العام 2008، قبل أن يغادر في العام 2009 لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الصيني من بوابة فريق شنغهاي شاركس، إلى جانب مساهمته في العديد من إنجازات المنتخب الوطني، أبرزها التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 في تركيا و2019 في الصين.

ويبدي عباس تفاؤله بشأن الفترة المقبلة رغم اعتزاله الدولي، وقال في حديثه لـ”الغد”: “أعتقد أن مستقبل كرة السلة الأردنية بخير، إذا ما تمت المحافظة على المواهب الشابة التي نمتلكها وتنميتها، لتستمر الإنجازات”.

ويرى عباس أن العمر الافتراضي للاعب كرة السلة ينحصر بين 38 إلى 42 عاما، لافتا إلى أن “هذا هو العمر الافتراضي المتعارف عليه للاعب كرة السلة، وتبقى الإصابات وقوة الجسم ومدى الاهتمام في البنية الجسدية والتمرينات، المعيار الحقيقي لتحديد عمر اللاعب الرياضي”.

ويتطلع عباس إلى اقتحام عالم التدريب في المستقبل، حيث يقول بهذا الصدد: “هناك أفكار تراودني وأمامي العديد من الخيارات، فقد أتجه لتدريب الناشئين، لكنني لم أتخذ أي قرار وسألعب في الدوري الممتاز، وعندما أعتزل اللعب بشكل كامل، سأكون حينها قد حسمت مستقبلي”.

وأشاد نجم فريق النادي الأهلي بامتلاك الأردن للعديد من المدربين المحليين المميزين، بقوله: “نمتلك مدربين محليين على سوية عالية، فقد أثبت وسام الصوص جدارته في إدارة مباريات المنتخب الوطني ببطولة كأس الملك”، مشيرا إلى أن وجود المدرب سام دغلس يساهم برفع مستوى المدربين المحليين من خلال تبادل الخبرات.

وأكد زيد عباس على أن شقيقه الأصغر هاشم، سيواصل إكمال مسيرة “عائلة عباس” مع المنتخب الوطني في السنوات المقبلة، لافتا: “هاشم عباس يتجه لدراسة الماجستير في جامعة فلوريدا، وبعدها سيعود للالتحاق بالمنتخب الوطني وتمثيله في كافة المحافل والاستحقاقات، للحفاظ على إرث عائلتنا مع صقور الأردن”.

ويشير عباس (37 عاما) إلى حاجة اللاعب الرياضي لمن يسوقه خارجيا، بقوله: “أي لاعب يحتاج إلى وكيل أعمال ناجح يسوقه بطريقة صحيحة خارجيا ويتفاوض عنه، وهذا هو الاحتراف الصحيح”، مستشهدا بتجربته الاحترافية في الصين، والممتدة لنحو 8 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الـ”باور فوروورد” زيد عباس، قاد النادي الأهلي للتتويج بلقبي كأس ودوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة في الموسم الماضي، وبلغ إجمالي نقاطه المسجلة في بطولة الدوري الممتاز 196 نقطة في 15 مباراة بمعدل 13.07 نقطة في كل مباراة، كما بلغ إجمالي فاعليته 284 بمعدل 18.93 في المباراة الواحدة.