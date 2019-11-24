رام الله – قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم نجمة القدس، بحضور رئيس مكتب تمثيل المملكة لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي.
الرئيس #محمود_عباس يقلّد الأمير #علي_بن_الحسين النجمة الكبرى من وسام #القدس#الأردني_أخبار #الأردن @AliBinAlHussein #فلسطين pic.twitter.com/vHC8u8dRPc
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 24, 2019
ويأتي منح الوسام تكريما لسموه على جهوده المتواصلة في دعم الحركة الرياضية الفلسطينية ومؤسساتها.
وعبر الرئيس عباس عن تقدير دولة فلسطين للجهود الكبيرة التي يبذلها سموه في خدمة الرياضة الفلسطينية بشكل خاص والعربية بشكل عام.
مشددا على الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الفلسطينية الأردنية الطيبة والأخوية التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين. من جانبه، أكد سموه، خلال اللقاء مع الرئيس عباس، عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.
-(بترا)