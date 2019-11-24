عباس يقلد الأمير علي وسام القدس ويشيد بدوره العالمي

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرئيس الفلسطيني يقلد الأمير علي وسام القدس ويشيد بدوره الرياضي العالمي

قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، النجمة الكبرى من وسام القدس.

واستقبل عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، سمو الأمير علي بن الحسين والوفد المرافق له، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، والسفير الأردني في فلسطين محمد أبو وندي.

ومنح عباس الأمير علي بن الحسين، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء شأن الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي دوليا وإقليميا ووطنيا، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة الأردنية –الفلسطينية، ودعم فلسطين ونصرة قضيتها العادلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الأمير علي بن الحسين قد وصل إلى مقر الرئاسة على متن مروحية أردنية، حيث كان في استقباله الرجوب، والخالدي.

وأقام الرئيس الفلسطيني مأدبة غداء على شرف سمو الأمير علي بن الحسين، الذي يحظى باحترام وتقدير الأوساط الرياضية خاصة في كرة القدم في جميع انحاء العالم.

الاتفاق السعودي وشركة طيران يشتكيان الجزيرة و”المؤقتة” تحدد الأولويات

أكدت اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة، أن أولوياتها في الوقت الحالي، تتلخص في انهاء قضيتي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، المتعلقتين بالمدير الفني السابق السوري نزار محروس، والحارس أحمد عبدالستار.

وسبق وأن تقدم محروس بشكوى لـ”الفيفا” للمطالبة بمستحقاته، ليحكم الاتحاد الدولي بمبلغ 91 ألف دينار، فيما سبق لنادي الاتفاق السعودي وأن تقدم بشكوى لـ”الفيفا” ضد الجزيرة، بسبب فشل صفقة انتقال الحارس أحمد عبدالستار للفريق السعودي، ليحكم الفيفا بمبلغ 20 ألف دينار.

وكشف رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة خالد مصطفى، أن أولوية الجزيرة تتمثل في إنهاء قضيتي “الفيفا”، وبالتالي إنهاء قرار منع النادي من ابرام التعاقدات مع اللاعبين، لافتا إلى أن الجزيرة وفي حال لم ينه قضيتي “الفيفا”، فانه سيكون ممنوعا من تسجيل أو قيد أي لاعب لمدة 3 فترات انتقالات.

ولفت مصطفى في تصريح لـ”الغد”، أن اللجنة هدفها إعادة التوازن والاستقرار إلى النادي، المعرض لمزيد من المشاكل في حال لم يتم تصويب أوضاعه، لافتا إلى وجود أولويات تنتهجها اللجنة لمصلحة النادي العريق بالدرجة الأولى.

من توقيع لاعب شباب الأردن وسيم ريالات على كشوفات النادي – (من المصدر)



وأكد مصطفى، أن الأمانة تفرض على اللجنة المؤقتة، العمل بأقصى الطاقات لتوفير ما يمكن توفيره على صندوق النادي، لافتا إلى أن المدرب محروس، ابدى استعداده للتعاون مع النادي، من خلال المطالبة فقط بمبلغ 33 ألف دينار، إلى جانب اتعاب المحامي، مقابل التنازل عن الشكوى، وبالتالي الغاء قرار “الفيفا”، بدفع 91 ألف دينار.

ولفت مصطفى إلى ضرورة الاستفادة من تعاون محروس الذي حدد يوم 5 الشهر المقبل، كأقصى موعد لدفع مبلغ الـ33 ألف دينار، أو الاستمرار في تنفيذ قرار الاتحاد الدولي بدفع 91 ألف دينار.

رئيس اللجنة المؤقتة، كشف أيضا عن شكوى تقدمت بها شركة طيران ضد الجزيرة، لعدم الايفاء بمستحقاتها، اثناء رحلة الجزيرة إلى الكويت، لافتا إلى أن الشركة تطالب بمبلغ 11 ألف دينار.

ولفت مصطفى إلى أن صندوق الجزيرة حاليا لا يملك مبالغ نقدية، متمنيا على اتحاد كرة القدم الوقوف إلى جانب النادي العريق، من خلال الافراج عن جزء من مستحقات الجزيرة عن موسمي 2017-2018، 2018-2019، والبالغة تقريبا 224 ألف دينار.

وكشف مصطفى عن توجه الجزيرة لتنظيم حفل خيري، يوم 2 الشهر المقبل، يخصص لجمع تبرعات للنادي الجزيرة، أملا في مساعدته على تجاوز هذه المحنة التي يعيشها صندوق النادي.

وردا على سؤال يتعلق بالحديث عن داعمين للنادي، مقابل تسلم مهمة رئاسة الإدارة، اشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن النادي لا يمانع ولا يقف ضد أي أحد يرغب بدعم الجزيرة، ولكن بدون أن يكون هناك شروطا تفرض على النادي، مؤكدا أن الإدارة هي الأقدر على تحديد آلية الصرف وتوجيهها نحو التفاصيل الأكثر أهمية والتي تصب في مصلحة النادي.

وعن المرحلة المقبلة، أشار رئيس اللجنة المؤقتة أن الجزيرة يبحث حاليا مسألة الاعتماد على ابناء النادي، خاصة بعد مغادرة عدد من اللاعبين الذين انتقلوا رسميا لأندية أخرى.

وفي التفاصيل المالية، أكد مصطفى أن تشتيت المبالغ المالية في أكثر من اتجاه لا يخدم الجزيرة، بل يجب أن يكون هناك جهدا مضاعفا من الجميع لدعم النادي ومساعدته على توجيه الدعم وفق اولويات، مجددا التأكيد على أن اللجنة المؤقتة تهدف حاليا إلى انهاء قضايا النادي في “الفيفا”، للشروع في الخطوة التالية.

ولفت مصطفى ايضا إلى أن المدير الفني السابق لفريق الجزيرة التونسي شهاب الليلي، غادر عمان وهو يطالب النادي بمبلغ 65 ألف دولار، وهو مبلغ يضاف إلى قيمة المطالبات المالية الكثيرة على النادي وما أكثرها.

المدرب بشار بني ياسين يتابع نهائي دوري أبطال آسيا في اليابان أمس – (من المصدر)



واختتم رئيس اللجنة المؤقتة حديثه، بالتأكيد على أن الإدارة تعمل بشفافية مطلقة، ولا يوجد ما تخفيه عن الجميع، وهي ماضية على هذا النهج عن اكمال المهمة، مطالبا الجميع بمساندة الجزيرة ودعمه ليعود كما كان منارة للرياضة الأردنية في مختلف الألعاب.

قنديل الوحدات على لائحة الإعارة

علمت “الغد”، أن نادي الوحدات يتجه لوضع لاعبه عمر قنديل على لائحة الإعارة في الفترة المقبلة.

ووفق المعلومات فإن نادي الوحدات يستعد للإعلان عن لائحة تضم 6 لاعبين، مرشحين للاعارة لأندية اخرى، في انتظار الكشف عن هوية المعارين.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني وبالتنسيق مع الإدارة، حسم هوية اللاعب عمر قنديل الذي بات مرشحا للتواجد بقوة على لائحة اللاعبين المعارين، في انتظار الساعات المقبلة لحسم هوية بقية اللاعبين.

ويرى الوحدات أنه من الأفضل له وللاعبيه، ارسالهم إلى أندية أخرى للعب واكتساب المزيد من الخبرات، في ظل صعوبة اشراكهم في الفريق، وبالتالي عودتهم في المواسم المقبلة بخبرة أفضل.

بني ياسين ينهي دورته التدريبية باليابان ويحضر نهائي دوري الأبطال

أنهى المدرب في أكاديمية اتحاد كرة القدم بشار بني ياسين يوم أمس الأحد، دورة تدريبية في اليابان، تعقد سنويا بتنظيم من الاتحاد الياباني لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.

واشتملت الدورة على العديد من التدريبات العملية والنظرية، التي من شأنها رفع سوية المدربين.

وحرص منظمو الدورة على اصطحاب المشاركين في هذه الفعالية، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال آسيا التي جرت يوم أمس، وجمعت فريقي اوراوا الياباني والهلال السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال الذي توج رسميا باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

وتأتي مشاركة بشار بناء على تنسيب اتحاد كرة القدم، حيث يخاطب الاتحاد الياباني الاتحادات في الدول لتسمية مدرب واحد، علما أن اتحاد الكرة سبق وأن سمى المدرب هشام أبو فروة في العام الماضي.

“الأولمبي” يستبعد سمرين والحارس إبراهيم

قرر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، استبعاد اللاعبين مهند سمرين وحارس المرمى وليد ابراهيم، خلال المرحلة المقبلة، التي تشهد تواصل تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام في تايلند اعتبارا من يوم 8 كانون الثاني (يناير) المقبل.

ووفق المعلومات، فإن استبعاد سمرين لم يأت لأسباب فنية، بل رغبة من الجهاز الفني منح اللاعب مزيدا من اكتساب الخبرة والقوة البدنية، قبل الزج به في المنافسات الرسمية القريبة، علما أن الجهاز الفني يتنبأ لسمرين بمستقبل واعد.

وأستأنف المنتخب الأولمبي، تدريباته الفنية والبدنية يوم أمس، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية.

وشهد تدريب أمس الذي جرى على ملعب البولو، مشاركة اللاعبين نور الروابدة ومحمد بني عطية عقب إنتهاء إستحقاق المنتخب الوطني الأول، فيما احتجب عن القائمة كل من: أحمد ثائر وعبدالله الفاخوري ومعاذ العموري.

وركز الجهاز الفني على الجانبين البدني والفني، حيث عمد إلى اجراء تمرين بدني في الصالة الرياضية، وعدد من التمارين على ملعب البولو المختصة بالجانب التكتيكي.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين 3 أيام راحة، عقب المشاركة في بطولة دبي الدولية، والتي حقق خلالها المنتخب المركز الثالث من انتصارين وتعادل وخسارة.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

الرمثا يؤجل مؤتمره الصحفي

قرر نادي الرمثا، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين، لتقديم الجهاز الفني واللاعبين الجدد.

وسيعلن النادي قريبا الموعد الجديد للمؤتمر.

التعمري يسجل ويصنع وفريقه على أبواب الدور الأوروبي الثاني

نجح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في فريق أبويل القبرصي، في الاهتداء إلى طريق الشباك، بعد صيام طويل، حيث سجل أول من أمس، هدفا من أصل ثلاثة فاز بها أبويل في مباراة بالدوري القبرصي.

التعمري ايضا نجح في صناعة الهدف الأول قبل أن يسجل الثاني.

إلى ذلك، يستعد فريق أبويل القبرصي، للقاء فريق لوكسمبورغ يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق أبويل لتحقيق الفوز، لضمان الانتقال والتأهل للدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام فريق اشبيلية.

جلسة ايجابية لحل قضية البقعة مع “الفيفا”

شهد يوم أمس الأحد، جلسة ايجابية بين إدارة نادي البقعة والمحامي عماد الحناينة، المكلف بالدفاع عن اللاعبين المحترفين حمدي المصري ومحمد سليم وسامر السالم.

الجلسة التي عقدت في مكتب المحامي، تخللها مفاوضات حول حقوق اللاعبين الثلاثة، بعدما حكم لهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بمبالغ مالية تفوق قدرات النادي، وبالتالي صعوبة سدادها، ما يعرض النادي لمزيد من العقوبات.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على بعض الحلول، في انتظار التزام البقعة بتأمين مبالغ مالية، تمهيدا لإعلان الحل.

كواليس النجوم

• مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بات يشعر أن هناك توجهات لابعاده عن الفريق في المرحلة المقبلة لأسباب عديدة.. المدرب متمسك بمنصبه حتى الآن.

• حكام بدوري المحترفين لكرة القدم، ممن يعترضون على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ويرفضون المشاركة في التدريبات وإدارة المباريات، أشاروا لـ”الغد” إلى أن الحكام المستجدين الذين يشاركون في إدارة مباريات بطولة النادي الفيصلي، لم يطبقوا التعديلات الجديدة في القانون، مستشهدين بحالة في مباراة الفيصلي وأم القطين عند طرد أحد أعضاء فريق أم القطين، إلى جانب مخالفات مثل ارتداء حارس مرمى أم القطين في الشوط الأول لباسا يحمل اسم ناد آخر، إلى جانب ملاحظة تتعلق بحكم لم يتدرب ولم يحكم منذ فترات طويلة تم الزج به للتغلب على عصيان الحكام المحتجين.

• حكم النخبة الذي تمت مخاطبة مؤسسته من قبل اتحاد الكرة، لالغاء اجازته لمنعه من السفر إلى ماليزيا، للمشاركة في تجمع لحكام النخبة، ينتظر أن يكون قد غادر عمان يوم أمس متوجها الى ماليزيا، بعد أن وافق الاتحاد على الكتاب المرسل، وبالتالي الموافقة على الاجازة.. محاولة دائرة الحكام لمنع حكم النخبة من السفر، جاءت للضغط عليه لرفضه التحكيم الا بعد الحصول على المستحقات المالية.

• نادي شباب الأردن، وقع عقدا احترافيا مع لاعب منتخب الشباب لكرة القدم وسيم ريالات ومع حارس المرمى حمد عرباش لمدة خمس سنوات… شباب الأردن يواصل فكره الاحترافي المميز المتمثل باستقطاب المواهب لاستثمارها فنيا وماليا خلال الفترة المقبلة.

• أكثر من مدرب في أندية المحترفين، يقوم حاليا برصد منافسات بطولة الشيخ سلطان العدوان الكروية، لرصد مجموعة من اللاعبين في مختلف الاندية المشاركة، أملا في ابرام مزيد من التعاقدات في المرحلة المقبلة.. الأندية تملك متسعا من الوقت لاعادة ترتيب اوراقها، في ظل بدء فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

• الحكمان إسراء مبيضين ومحمد مفيد، باشرا مشاركتهما في إدارة مباريات ببطولة كأس العالم للجامعات لكرة القدم، المقامة حاليا في الصين.

• لاعب المنتخب الوطني فراس شلباية، لم يتمكن من المغادرة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، فيما غادر اللاعب يزن عرب المتواجد حاليا في مكة المكرمة… اللاعبان شلباية وعرب سبق وأن اتفقا على التوجه معا لاداء مناسك العمرة، قبل أن يتمكن يزن من الذهاب فيما تعذر على فراس السفر.